Ziekteverzuim COA-locatie Ter Apel daalt, maar is nog altijd te hoog

Bodemverontreiniging

De maatregelen werden genomen na een onderzoek naar gezondheidsklachten van het COA-personeel. In 2017 klaagden medewerkers over onverklaarbare gezondheidsproblemen, zoals een hoge bloeddruk, migraine en jeuk.

Er gingen geruchten dat de klachten veroorzaakt werden door verontreiniging in de bodem. Na een onafhankelijk onderzoek dat ongeveer een jaar duurde, bleek dat niet het geval. De slechte staat van de gebouwen was de boosdoener.

Sick Building Syndroom

Volgens de onderzoekers lijkt er sprake te zijn van het Sick Building Syndroom, een verschijnsel dat zich voordoet bij een gebouw met slechte luchtkwaliteit. Mensen hebben dan onder meer last van vermoeidheid, geheugenproblemen, maar ook van de eerder genoemde hoge bloeddruk, migraine en jeuk.

Maatregelen uitgevoerd

De ventilatie in de gebouwen is inmiddels aangepast, de vloerbedekking vervangen en de verlichting is verbeterd. Ook kijkt het COA serieuzer naar de gezondheid van het personeel en worden er bij onverklaarbare klachten deskundigen ingeschakeld.

De hoge werkdruk in Ter Apel blijft voor het COA een zorg. 'De toename van de processen wordt als een probleem ervaren. Een oplossing hiervoor is te bepalen of het aantal medewerkers toereikend is'.

Klachten nemen af

Nu de oorzaken zijn weggenomen, nemen de klachten langzaam af. Maar niet alle medewerkers merken daar gelijk iets van. Longarts Jos Rooijackers: 'Het kan zijn dat mensen bepaalde koppelingen maken met bijvoorbeeld geur of beleving. Op die manier kunnen de klachten terugkomen, terwijl de oorzaken zijn weggenomen. Over het algemeen doven de klachten uiteindelijk uit.'

Ziekteverzuimcijfers

Vorig jaar is het gemiddelde verzuim in Ter Apel gedaald naar 9,65 procent. Het is een halvering in vergelijking met het jaar daarvoor, maar nog steeds twee keer zo hoog als de afgesproken norm. Volgens voormalig unit-manager van het COA, Henk Wolthof, is dat cijfer zo hoog omdat er ook ziekte bij zit waarvan de oorzaak buiten het werk om ligt.

Ook is er ziek personeel van andere locaties naar Ter Apel verplaatst, omdat ze nergens anders terecht konden. Wolthof, die nu een andere functie heeft, is nog betrokken bij het project, omdat hij er lange tijd aan heeft gewerkt.

Het COA heeft als doel om het ziekteverzuim terug te brengen naar 4,5 procent, de zogenaamde 'Verbaan-norm'. Om dat te halen 'moeten er nog flinke stappen worden gezet', staat in het rapport.

Ook Henk Wolthof weet dat. 'We hebben onze lessen geleerd', vertelt hij. 'We gaan sneller en scherper acteren op signalen van medewerkers', vertelt Wolthof.

Lees ook:

- COA ziet ziekteverzuim in Ter Apel afnemen

- Rapport: 'Klachten COA Ter Apel niet door de grond, maar door gebouw'

- Bloedneus, hoofdpijn, huiduitslag: wat is het Sick Building Syndroom?