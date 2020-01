Schommelen op de Grote Markt: 'Het wordt bijna een speelparadijs voor kinderen'

De kans is groot dat je nog voor de zomer naar de speeltuin kan op... de Grote Markt in Stad. Wethouder Roeland van der Schaaf wil daarmee experimenteren. 'De Grote Markt wordt langzamerhand een speelparadijs voor kinderen.'

D66 kwam eind vorig jaar met het idee om op de Grote Markt speeltoestellen te plaatsen. Het plan werd gesteund door andere partijen, en nu dus ook door de wethouder.

Tijdelijk

Welke speeltoestellen er tijdelijk komen te staan, is nog niet duidelijk. 'Schommels, glijbanen, een zandbak: het zou allemaal kunnen. Ik kan me best voorstellen dat kinderen daar tegen de zomer van kunnen genieten', zegt Van der Schaaf.

Niet hele Grote Markt

Voor diegene die bang is dat straks de hele Grote Markt één grote speeltuin is: dat gaat volgens de wethouder niet gebeuren. 'Je moet meer denken in delen van de Markt.'

Bomen en fonteinen

Want er staat meer op de rol: als de bussen de Grote Markt niet meer aandoen en de bekende trappen zijn verdwenen, ontstaat er opeens een boel ruimte.

'Ik kan me goed voorstellen dat we op termijn fonteinen krijgen op de Grote Markt. Misschien ook wel tijdelijk: dat is ook wel leuk voor kinderen, om met het water te spelen.'

Nachtelijk gebruik

Maar wat doe je 's nachts met die speeltoestellen, als kroeggangers met een slok op misschien ook wel gebruik willen maken van de toekomstige schommels en glijbanen, en alle mogelijke gevolgen van dien?

'Dat is het mooie van experimenteren', zegt de wethouder. 'We kunnen gaan kijken: wat werkt wel en wat werkt niet? Wat wel duidelijk is: het moet niet te makkelijk kapot te maken zijn.'

Zelf niet schommelen

Wethouder Van der Schaaf zelf zal je trouwens niet snel op de schommel of een ander speeltoestel zien. Zijn kinderen wel, die stuurt hij het liefst de glijbaan op. 'Dat zou geweldig zijn.'

