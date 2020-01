Dit jaar ruim 2.400 nieuwe woningen erbij in Stad

De gemeente Groningen wil dit jaar 2.456 woningen bouwen. 'Dat is het hoogste aantal in deze eeuw', volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

Ook de jaren na dit jaar wordt er bijgebouwd, stelt de wethouder. 'Op het Suikerfabriekterrein en in de Reitdiepzone, moeten vanaf 2023 of 2024 ook zo'n 1.500 tot 2.000 woningen bijkomen.'

Politieagent en basisschoolleraar

Toch zijn de ruim 2.400 nieuwe woningen in 2020 nog niet de oplossing voor politieagenten en basisschoolleraren, die volgens de wethouder steeds vaker achter het net vissen in de woningjacht.

'Daar moeten we met marktpartijen een akkoord over gaan sluiten. Wat heel belangrijk is, is dat we moeten voorkomen dat woningen die vrijkomen worden opgekocht door beleggers. Dat moet echt een keer stoppen.'

Eindhoven

De gemeente waar Groningen mee in gevecht is om de vijfde plaats in de ranglijst van grootste gemeenten van Nederland, Eindhoven, heeft het afgelopen jaar iets meer woningen bijgebouwd dan de hoofdstad van onze provincie.

Dat is ook te zien in de (voorlopige) inwoneraantallen van beide gemeenten op 1 januari 2020. De gemeente Groningen telt 233.221 inwoners, de gemeente Eindhoven 234.650. De Brabanders lopen daarmee uit.

Voor de komende jaren verwacht wethouder Van der Schaaf echter dat Groningen meer gaat bouwen dan Eindhoven. 'We hebben hier minder last van de stikstofcrisis, omdat er hier minder Natura 2000-gebieden zijn.'

Wedstrijd

Hoopt Van der Schaaf Eindhoven de komende jaren dan in te halen? 'Eerlijk gezegd vind ik die wedstrijd niet zo interessant', zegt hij.

'Maar ik vind het wel belangrijk dat er naast de Randstad groeiende steden zijn. Daar vinden Groningen, Eindhoven en Arnhem en Nijmegen elkaar. Voor de ontwikkeling van Nederland zijn die steden minstens zo belangrijk als de Randstad.'

Lees ook:

- 'Dat Groningen in Meerstad geen woningaanbod weet te creëren, beschouw ik als bestuurlijk onvermogen'

- 'Vastgoedbeleggers zorgen ervoor dat leraren en agenten niet meer in onze stad kunnen wonen'