EM2 gaat uitbreiden met Paradiso-achtig balkon

Evenementenlocatie annex poptempel EM2 op het Suikerunieterrein in Stad gaat uitbreiden. Het is de bedoeling dat het gebouw een wat 'Paradiso-achtige look' krijgt.

'We gaan een vide bouwen', zegt eigenaar Chris Garrit. 'Of op z'n Gronings: een balkon. En daarmee proberen we een beetje dat Paradiso-gevoel te bewerkstelligen.'

Mooie live-beleving

Dat moet gebeuren door een balkon te bouwen dat zo'n driekwart van de muren van de zaal gaat beslaan. 'Er komen drie trappen, en dat balkon krijgt een soort u-vorm. Zo krijg je een hele mooie live-beleving.'

Die beleving wordt bij EM2 nog eens gecombineerd met een uitstekende akoestiek. 'Daar zijn we ook heel lang mee beziggeweest.'

Het geheim van EM2? 'Dat het zo droog klinkt', zegt Garrit. 'Je staat in een hal, maar het klinkt alsof je in een huiskamer staat. En dat zit 'm in de afwerking van de muren en het plafond. Daarin zitten allemaal kleine gaatjes. Datzelfde materiaal komt straks ook onder aan het balkon.'

Meer mensen

De verbouwing c.q. uitbreiding houdt ook in dat er straks meer mensen in kunnen. Garrit: 'Dan praten we over 1200 bezoekers die we straks kunnen bergen, want op dat balkon kunnen 350 mensen komen te staan.'

Garrit verwacht het hele project half mei te hebben afgerond.

