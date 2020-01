Harener school annuleert Chinese uitwisselingstrip vanwege coronavirus

Ook de Internationale School Groningen in Haren heeft te maken met de gevolgen van het coronavirus in China. De jaarlijkse uitwisselingsreis naar dat land is afgelast. 'Voor de leerlingen een grote teleurstelling, maar het kan niet anders', zegt directeur Mike Weston.

Ieder jaar in april gaan vijftien leerlingen van 4 havo en 4 vwo naar Beijing. Daar verblijven ze bij gastzinnen. Ze volgen lessen in het Engels en daarnaast bezoeken ze een aantal bezienswaardigen zoals de Chinese Muur en De Verboden Stad.

Geen risico nemen

'Dat gaat dus niet door', zegt Mike Weston, directeur van de Internationale School, die gelieerd is aan het Maartenscollege. 'We boeken de vliegtickets altijd in januari. Net toen ik daarmee wilde beginnen, kwamen de eerste berichten over de uitbraak van het coronavirus.'

'De leerlingen zijn heel erg teleurgesteld. Ik zelf ook, want ik zou dit jaar als begeleider meegaan, samen met een docent', vertelt Weston. De deelnemers moeten voor de reis eerst een sollicitatiegesprek voeren. Alleen leerlingen die geschikt zijn, mogen mee. 'Daarom is de teleurstelling extra groot.'

Annuleringen

De Harense school is één van de tenminste acht Nederlandse scholen die een uitwisseling hebben geannuleerd met Chinese scholen. Op last van de Chinese overheid schrapten diverse Chinese scholen eerder al hun bezoek aan scholen in Nederland.

Is de annulering niet overdreven? Weston: 'Grote kans dat alle paniek in april weer voorbij is, maar we moeten nu boeken. En ik kan gewoon geen risico nemen.'

Uitstel

'De ouders staan allemaal achter dit besluit', gaat Weston verder. 'Sommige ouders hebben hiervoor jaren gespaard. Gelukkig hebben we nog geen geld uitgegeven, dus er is geen financiële schade.'

Weston hoop dat uitstel in dit geval geen afstel betekent. 'Als we in mei of juni nog ruimte in onze agenda hebben en het is weer veilig, dan gaan we zeker overwegen of we dan alsnog daarheen gaan. Nadeel is wel dat Beijing in juni veel last heeft van smog.'

Schuiven

Er is ook een andere oplossing. Weston: 'De Chinese leerlingen uit de gastgezinnen in Beijing komen ieder jaar in oktober naar ons toe. Mischien kunnen we het schema een half jaar opschuiven. Dan gaan wij in oktober alsnog naar Beijing en komen zij in april volgend jaar naar ons. Maar dat moeten we allemaal nog bekijken', besluit Weston.

