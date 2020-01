Een uur rijden om overbodige medicijnen in te leveren: 'Dit is geen doen'

Inwoners van Ter Apel kunnen gebruikte naalden en overbodige medicijnen niet meer inleveren bij de plaatselijke apotheek, maar kunnen alleen nog terecht bij de milieustraat in Vriescheloo. Iemand uit Ter Apel is daar al gauw een uur reistijd mee kwijt.

Verantwoordelijk wethouder Henk van der Goot is druk bezig om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden. Een voorstel hierover staat al zwart op wit, maar is nog niet besproken met de apotheken.

Zorgen

Edith van der Horst van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de huidige situatie. 'Ik ben bang dat mensen hun overbodige medicijnen door de wc spoelen', zegt het raadslid, dat over de kwestie door meerdere inwoners is benaderd.

'Er hangt nu een briefje bij apotheken waarop staat dat de overtollige medicijnen niet meer ingeleverd kunnen worden. Veel mensen begrijpen niet precies waarom.'

Collectief besluit

Sinds begin dit jaar haalt de gemeente Westerwolde de medicijnen niet meer op bij de apothekers in de voormalige gemeente Vlagtwedde. De apothekers moeten de medicijnen zelf naar Vriescheloo brengen en hebben daarom collectief besloten om het medisch afval niet meer aan te nemen. Ook apotheken in andere dorpen van de voormalige gemeente Vlagtwedde doen hier aan mee.

'We doen briefjes bij de medicijnen met de boodschap dat patiënten de medicijnen zelf moeten wegbrengen als die overbodig zijn', vertelt een assistente bij de apotheek. Een andere apotheek zegt 'dat het geen doen is om zelf de medicijnen weg te brengen'.

Oplossing dichtbij

Wethouder Van der Goot maakt zich zorgen over de situatie. 'Ik wil óók niet dat de medicijnen door het toilet worden gespoeld', zegt de wethouder.

In een brief aan de apotheken in kwestie stelt de wethouder voor om het afval weer bij apotheken op te laten halen en eventueel een extra container voor medisch afval bij te laten plaatsen. Binnenkort gaat hij om tafel met de apothekers om te kijken of zij het ook een goede oplossing vinden.