Kersverse burgemeester: 'Ik ben nu ook bestuurder, alleen niet van een vrachtauto'

Hij is trots om de eerste kroonbenoemde burgemeester te zijn van fusiegemeente Het Hogeland. Henk Jan Bolding (64) is woensdagavond officieel geïnstalleerd als burgemeester.

Dat gebeurde tijdens een extra raadsvergadering in het gemeentehuis van Bedum. Aansluitend volgde er een feestelijke bijeenkomst in de plaatselijke Maranathakerk.

Als Bolding de eed aflegt, vertelt hij uit te kijken naar het burgemeesterschap. Hij is geëmotioneerd als de installatie is voltooid en er voor hem geapplaudisseerd wordt. De handen gingen zowel in de raadzaal als in de Maranathakerk, waar de installatie live te volgen was, op elkaar.

Mysterieus

Met een brede glimlach laat Bolding eerder deze week de burgemeesterskamer in het gemeentehuis van Winsum zien. De kamer heeft namelijk iets mysterieus en dat wil hij laten zien.

De ruimte is voor hem bekend terrein. Als een jaar geleden de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond fuseren, is er een nieuwe waarnemend burgemeester nodig. Bolding werd gevraagd of hij dit wilde doen.

Burgemeester Henk Jan Bolding in zijn werkkamer.



'Ik mocht er welgeteld één nachtje over slapen', blikt hij terug. Bolding is op dat moment nog secretaris en algemeen directeur van de provincie Groningen. Door zijn jarenlange carrière in het bestuursleven is de keuze voor hem als burgemeester niet moeilijk. 'Het leek mij een fantastische baan en dat is het.'

Groot opvallend object

'Kom, dit moet je zien', zegt de burgemeester. In een bijkamertje van de burgemeesterskamer staat een groot object: een hele oude kluis. Eén van de taken die Bolding heeft gekregen als burgemeester is om te waken over de inhoud. 'Hier zitten drie belangrijke dingen in', klinkt het mysterieus.

Het is een nieuwe gemeente met veel uitdagingen Henk Jan Bolding - Burgemeester Het Hogeland

Hij studeerde in het verleden rechten en kwam daarna al snel in het bestuursleven terecht. Deze zomer besloot Bolding om het waarnemerschap om te zetten in het officiële burgemeesterschap. Hij besluit te solliciteren en is blij dat hij de ambtsketting om mag houden.

'Het is een nieuwe gemeente met veel uitdagingen. Vier oude organisaties die één moeten zijn. Dat leek mij toen een flinke, mooie en ook fantastische klus. Dat is trouwens de waarheid geworden', vertelt Bolding.

Het eerste wat Bolding uit de kluis haalt is een luxe etui. Daarin zit de ambtsketen van de burgemeester. 'Die moet natuurlijk goed bewaard blijven.' Deze is vorig jaar speciaal voor de nieuwe gemeente gemaakt.

Vrachtwagenchauffeur

In zijn jeugdjaren had Bolding een heel ander beroep als droom. 'Ik wilde vrachtwagenchauffeur worden. Dat leek mij toch prachtig. Regelmatig kwamen vrachtauto's het voer voor de koeien en varkens brengen. Ik was onder de indruk van wat vrachtauto's allemaal konden', zegt Bolding, die opgroeide op het platteland bij Steenwijk.

'Ik ben nu ook bestuurder, alleen dan niet van een vrachtauto. Maar daar moeten ze mij ook niet op zetten', vertelt Bolding lachend.

Ik moest na de containerramp direct aan de bak en wist direct wat het burgemeesterschap inhield Henk Jan Bolding - Burgemeester Het Hogeland

In zijn jaar als waarnemer zijn de nodige uitdagingen voorbij gekomen. Zijn ambt begon met de containerramp, waarbij ook de kust van Het Hogeland overspoeld werd met troep. 'Ik moest toen direct aan de bak en wist direct wat het burgemeesterschap inhield', herinnert hij zich,

Tegenover de inwoners

Ook heeft Bolding al lijnrecht tegenover de inwoners van Het Hogeland gestaan. De autocross in Winsum leek geen vergunning te krijgen en de organisatoren hielden verhaal tijdens een gemeenteraadsvergadering.

'Het is dan belangrijk om zo duidelijk mogelijk uit te leggen waarom iets wel of niet kan. Dat is soms best lastig. Een levendige gemeente is mooi, maar soms zijn er beperkingen. Gelukkig is de autocross uiteindelijk wel doorgegaan', vertelt Bolding.

Terug naar de kluis op de burgemeesterskamer. Voorzichtig haalt Bolding het tweede object eruit. Het is een grote sleutel. 'Dit is de sleutel van Kloosterburen. Die krijgt Prins Carnaval altijd uitgereikt tijdens carnaval. Iets symbolisch. De prins is dan de baas over het dorp en niet ik', vertelt Bolding.

Handreiking

Bolding wil een toegankelijke burgervader zijn. 'In tijden van rouw en trouw mogen mensen mij uitnodigen. Graag reik ik een hand aan bij een feestje of doe ik een arm om de schouder bij verdriet of tegenslag. Ik realiseer mij goed dat Het Hogeland een grote gemeente is. Ik wil niet alleen in het gemeentehuis in Winsum zitten, maar ook bij de mensen langsgaan.'

Elke keer weer raak ik onder de indruk van de levensverhalen Henk Jan Bolding - Burgemeester Het Hogeland

Het is voor hem één van de leukste dingen aan zijn werk: het ontmoeten van mensen. 'De verhalen die ik hoor zijn heel inspirerend. Elke keer weer raak ik onder de indruk van de levensverhalen. De problematiek die mensen soms hebben, maar ook de tevredenheid waarmee jubilarissen op dingen terugblikken', vertelt hij.

In zijn eerste toespraak als officiële burgervader staan inwoners van de gemeente dan ook centraal. Bolding bedankt een aantal van hen voor de bijzondere verhalen die hij heeft gehoord, waaronder gebeurtenissen rondom de aardbevingen. Ondernemende Hogelandsters worden op hun beurt bedankt voor het 'levendig' maken van de gemeente. En hij spreekt zijn waardering uit voor de politie- en brandweerkorpsen.

'Ik heb het afgelopen jaar zoveel bijzondere en gemotiveerde mensen ontmoet en werd steeds geraakt door de spirit en kracht van de inwoners in onze gemeente', zegt Bolding.

Veel te doen

De burgemeester ziet nog genoeg uitdagingen. 'Het aardbevingsdossier kent nog heel veel problemen waar we hard aan moeten werken. Ook het leiden van vier oude ambtelijke organisaties en een werkvoorzieningschap vraagt natuurlijk wat.' Hij wil met het gemeentebestuur ook kijken naar de vergrijzing, landbouw en gemeentefinanciën. 'Dat zijn ook zware opgaven. Maar ik hou van dat bestuurlijke werk.'

De deur van de collegekamer staat regelmatig bol van het gebulder om een goeie grap Henk Jan Bolding - Burgemeester Het Hogeland

Bolding ziet uit naar de komende zes jaren en de samenwerking met de wethouders. 'De deur van de collegekamer staat regelmatig bol van het gebulder om een goeie grap. Het is een fantastische club mensen. Een fijne, goede samenwerking', vindt hij.

Tot slot was er nog een laatste item over in de kluis. Dat zijn twee kleine speldjes. 'Ik hoop het echt nog een keer mee te maken dat ik deze kan opspelden bij de winnaars van de Noorderrondrit. Daar zijn ze van. Maar dit jaar zal deze schaatstocht er waarschijnlijk niet komen.'

De speldjes liggen desalniettemin wel in de kluis. Want mocht er toch plotseling een schaatstocht zijn, dan moeten de speldjes snel voorhanden zijn.

Henk Jan Bolding woont nu nog in Glimmen, maar zal uiteindelijk verhuizen naar Het Hogeland.

