Activiteitenarena in Tolbert opent de deuren

In Tolbert wordt zaterdag de Activiteitenarena bij zalencentrum De Postwagen officieel in gebruik genomen. In het gebouw kunnen bezoekers, zoals het woord al zegt, verschillende activiteiten doen, zoals bijlwerpen, bowlen en curling spelen.

De gloednieuwe voorziening is ontsproten aan het creatieve brein van eigenaar Oetze Mulder.

De Activiteitenarena is gebouwd op de parkeerplaats achter De Postwagen. Het gebouw is vijftig meter lang en meer dan dertig meter breed. De begane grond en de bovenverdieping meten samen zo'n vijfduizend vierkante meter.

Curling en retro

Bij binnenkomt stuit je in de hal meteen op de centrale bar. Daar omheen liggen de verschillende ruimtes die in open verbinding met elkaar staan. Rechts van de bar bevinden zich zes bowlingbanen met leren banken. Aan de linkerkant van de bar is de curlingbaan en de retrohoek.

De curlingbaan is niet van ijs maar van kunststof. De geworpen stenen rollen op wieltjes over de baan en worden aan het einde van de ronde door een balk automatisch teruggeschoven naar het begin van de baan. Ook de puntentelling wordt automatisch bijgehouden. In de retrohoek staan flipperkasten, hangen dartborden en kan jeu de boules worden gepeeld.



De curlingbaan (Foto: Jan Been/RTV Noord)



Glow-in-the-dark midgetgolf

De ruimte achter de bar is voor het bijlwerpen. Volgens Mulder een populaire sport in Amerika en in Scandinavische landen. De bedoeling is de bijl van een afstand van zo'n vijf meter in de roos te gooien op een houten bord. Voor de veiligheid van de deelnemers zijn de banen van elkaar gescheiden door metalen hekken.



De midgetgolfbaan (Foto: Jan Been/RTV Noord)



Op de bovenverdieping is geserveerd voor midgetgolf in een glow-in-the-darksetting. De achttien holes zijn uitgelicht en de muren zijn door kunstenaars gespoten in junglestijl.

Vertraging door diefstal

Verder is er op de bovenverdieping een ruimte voor VR-escaperooms. De deelnemers dragen een VR-bril en moeten met elkaar opdrachten uitvoeren in bijvoorbeeld een virtuele goudmijn. Door de opdrachten goed te doen komen de deelnemers verder in het spel en moeten ze uiteindelijk zien te ontsnappen.

Mulder liep al drie jaar rond met het idee om activiteitenarena te bouwen. Vorig jaar stemde de gemeente Westerkwartier in met het plan en kon de bouw beginnen. Het was Mulders wens om al voor de kerstdagen open te gaan, maar door onder meer diefstal van stalen spanten tijdens de bouw lukte dat niet. Met een maand vertraging gaat het dan zaterdag toch los. Het personeel van De Postwagen heeft de afgelopen week al proefgedraaid en volgens Mulder waren ze enthousiast.

