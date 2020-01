Kruijer ziet eremetaal aan zijn neus voorbij gaan in Alternatieve Elfstedentocht

De winst van de 32ste Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee ging eerder vandaag weliswaar naar Frank Vreugdenhil; Ronald Kruijer was in de finale wel één van de smaakmakers. Een podiumplek zat er net niet in.

De schaatser uit Heiligerlee vindt desondanks niet dat hij te vroeg heeft gepiekt in de marathontocht over tweehonderd kilometer.

'Op elfhonderd meter van de finish probeerde ik een gaatje te slaan, toen ik op snelheid van achteren kwam. Tweehonderd meter van de finish werd in nog bijgehaald door een groepje van vijf. Zonde, maar ik denk dat ik op het goede moment vertrok.'

Teleurstellend

Aan het begin van de koers wist een kopgroep, waar Kruijer en een ploeggenoot ook deel van uitmaakten, zich los te maken van de rest. 'De ploeg van de uiteindelijke winnaar - Vreugdenhil - heeft er veel energie in moeten steken om dat dicht te rijden', blikt de Kloosterholtjer terug.

'De beslissende kopgroep, een man of tien, ging er op veertig kilometer van de finish vandoor. Met onze ploeg zaten we daar met twee man bij, dus dat was hartstikke goed. Uiteindelijk word ik zevende en mijn ploeggenoot vierde. Dat is toch wel wat teleurstellend.'

Klagen doet de schaatser echter niet. 'De top-3 was ook wel echt topfavoriet', meent hij. 'Sterker nog: het was exact hetzelfde podium als vorig jaar. Dat zegt ook wel iets.'

Weersomstandigheden

Werd de Alternatieve Elfstedentocht vorig jaar nog verreden onder koude temperaturen; ditmaal was de dooi al ingetreden en waren de weersomstandigheden zachter. 'Daardoor hadden we te maken met zacht ijs. Gisteren regende het de hele dag en vannacht vroor de toplaag weer aan, daardoor had je op sommige plekken slecht ijs', vertelt Kruijer.

'Ik heb veel van deze editie veel geleerd', gaat hij verder. 'Vorig jaar gingen we met een man of dertig naar de streep, nu waren het tien en daar zat ik bij. Het is ook vooral een tactisch spelletje, misschien valt daar voor mij nog wat winst te halen volgend jaar. Maar ik heb bovenal genoten', besluit Kruijer.

