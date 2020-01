Groninger tijger- en leeuwenexpert schrikt in Soedan: 'Nergens zo erg als hier'

Tijger- en leeuwenexpert Juno van Zon uit Groningen zit sinds maandag in een dierentuin in de Soedanese hoofdstad Khartoem om extreem ondervoede leeuwen en tijgers te helpen. Foto's van de dieren gingen vorige week de hele wereld over.

In het door oorlog geteisterde Soedan heerst armoede, waardoor de dierentuin geen geld heeft om de leeuwen goed te voeden. 'Het is ontzettend slecht met de dieren', vertelt Van Zon, die actief is voor stichting Vier Voeters.

'Soedan zit in een economische crisis en voedsel wordt steeds duurder. Dat zie je ook terug aan hoe de dieren onderhouden worden. Bovendien leven ze in hele kleine hokken. Op alle fronten schieten ze hier tekort.'

Eerste hulp bieden

Hij werkt inmiddels zes jaar voor de stichting. 'En ik ben in veel landen geweest en heb veel situaties meegemaakt, maar zo erg als hier was het nog nooit. De conditie van de dieren is ronduit slecht. Ze zijn vooral ontzettend uitgemergeld. Eén van de leeuwinnen moesten we gisteren eerste hulp bieden. Die was meer dood dan levend.'

Van Zon reist voor Vier Voeters, internationale bekend als Four Paws, de hele wereld over. Zo ook deze keer. 'We zijn hier met een specialistisch team dat ontzettend veel ervaring heeft met zulke situaties. De leeuwin waar ik het over had, was in zo'n slechte staat dat we haar niet eens konden verdoven. Ze was zo zwak dat ze niet eens kon bewegen.'

Toch kon hij na de ingreep bij het dier positief nieuws melden. 'Na een infuusbehandeling stond de leeuwin weer op en ging ze zelfs eten. Dus er is een sprankje hoop.'

Langetermijnoplossing

Samen met de regering van het land zoekt de stichting naar een langetermijnoplossing voor de verzwakte dieren. 'Eén van de oplossingen is om de dieren uit de dierentuin te halen. Maar er zijn veel meer dieren in eenzelfde situatie en daar moet aan gewerkt worden.'