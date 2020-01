Waarom leraren bij onze oosterburen niet staken

In tegenstelling tot Duitsland wordt er in Nederland wel gestaakt in de onderwijssector. (Foto: ANP)

We leven als Groningers en Duitsers vlak naast elkaar. Het blijft opvallend hoe sommige zaken bij onze oosterburen heel anders geregeld zijn dan bij ons. Neem de onderwijsstaking in ons land. In Duitsland gebeurt dat niet. Hoe komt dat eigenlijk?

Volgens journalist Hinrich Kuper van de Duitse krant de Rheiderland Zeitung kent Duitsland niet één Duits onderwijssysteem. Het onderwijs wordt namelijk door de Duitse deelstaten afzonderlijk geregeld.

Wel is het volgens Kuper zo dat Duitse docenten niet mogen staken, omdat ze ambtenaren zijn. 'In de deelstaat Nedersaksen bijvoorbeeld is negentig procent van de docenten ambtenaar. De overige tien procent heeft vaak maar een tijdelijke contract. Dat maakt dat er nauwelijks wordt gestaakt.'



Verbod op staken

Dat docenten niet mogen staken blijkt volgens het Duitsland Instituut (onderdeel van de Universiteit van Amsterdam) ook uit gerechtelijke uitspraken bij onze oosterburen.

'Leraren mogen volgens het Constitutionele Hof, de hoogste Duitse rechtsinstantie, niet staken voor een hoger loon of betere arbeidsvoorwaarden. De ambtenarenstatus en het stakingsrecht zijn volgens de grondwet niet met elkaar te verenigen, zeggen de rechters. Ambtenaren verdienen goed, kunnen niet worden ontslagen en hebben een goed pensioen. Daarvoor moeten ze zorgen dat het ambtenarenapparaat altijd functioneert.'



Werkdruk

Toch kennen ook onze oosterburen van de deelstaat Nedersaksen een lerarentekort en een hoge werkdruk. Kuper: 'Het lerarentekort komt door de lange studietijd van vijf jaar, waarna nog een stage van achttien maanden volgt.'

Ruim een jaar geleden meldde De Telegraaf dat het lerarentekort in Duitsland mede veroorzaakt wordt door docenten die stoppen omdat ze met pensioen gaan. Dat gebeurt in combinatie met een groei aan leerlingen door met name immigratie.



Over de werkdruk zegt Kuper: 'De voorzitter van een Duitse lerarenvakbond uit Leer vertelde me dat hoge werkdruk daar ontstaan is doordat leraren vaker meer sociale werkers zijn dan echte leraren. Het zou mentaal bijna net zo slopend zijn als het fysieke werk van een dakdekker, en daarom werken veel leerkrachten alleen in deeltijd.'

Omdat ambtenaren een zwijgplicht hebben, mogen ze daar volgens Kuper niet over klagen. Volgens hem ligt het gemiddelde loon in het basisonderwijs in Duitsland op zo'n 4000 euro per maand.