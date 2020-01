Raadsleden vrezen voor hogere belastingen Eemsdelta

De PvdA vreest dat de gemeentelijke belastingen voor een deel van de inwoners daardoor fors zal stijgen, zo bleek woensdagavond tijdens een gezamenlijke raadsvergadering.

Elf miljoen

De gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) krijgen in totaal elf miljoen euro van het Rijk om de kosten die bij de herindeling komen kijken, te dekken. Het gaat bijvoorbeeld om het inhuren van tijdelijk personeel, de aanschaf van nieuwe ICT-systemen en verbouwingen van gemeentehuizen.

De werkgroep financiën van de raad wil een deel van het budget gebruiken om tegenvallers op te vangen. Zo is in Loppersum de onroerende zaakbelasting (ozb) lager dan in Delfzijl en Appingedam. Om te voorkomen dat inwoners ineens fors meer moeten betalen, kan dat de eerste jaren worden gecompenseerd.

Deel kosten onbekend

Maar volgens burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl is het op dit moment niet verstandig om daar nu al geld voor te reserveren: 'Er is nog 2,7 miljoen over, maar daar zit nog beweging in. Ik sluit niet uit dat er verbouwingen nodig zijn en daar is op dit moment nog geen rekening mee gehouden in de begroting.'

PvdA-raadslid Chris Bultje uit Loppersum is ongerust: 'Ik maak mij ernstige zorgen om deze gang van zaken. Het zou best kunnen zijn dat de Lopsters hier de dupe van gaan worden.' Edward Stulp van de Delfzijlster partij Lijst Stulp is evenmin blij dat er nog veel onduidelijk is.

Beukema laat weten dat er in mei meer zicht is op de financiën. Dan kunnen de raden besluiten of er al dan niet compensatie komt voor het gelijktrekken van de gemeentelijke belastingen.

Extra geld provincie

De Eemsdelta-gemeenten vragen daarnaast om extra geld voor de herindeling bij de provincie en het Rijk. Oud-gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) zou dat hebben beloofd en de gemeenten willen dat de provincie zich daaraan houdt.

'Maar daar heb ik geen hoge verwachtingen van', zegt Beukema. 'De provincie zal ongetwijfeld doorverwijzen naar de 82 miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen dat tot 2023 beschikbaar is, en veertig miljoen euro in de periode daarna. Maar we proberen het Rijk en provincie over te halen.'

Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari 2021 op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

