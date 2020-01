Raad van Advies Noordelijke Rekenkamer stapt op na afwijzing Smink

De Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer is woensdagavond opgestapt, vanwege de afwijzing van de voorgedragen voorzitter Willem Smink. 'De raad voelt geen mandaat voor het doen van een nieuwe voordracht', staat in een verklaring.

'We zouden onszelf niet serieus nemen als we een nieuwe ronde zouden doen', stelt Jan-Hein Mastenbroek, de opgestapte voorzitter van de Raad van Advies (RvA). De RvA had unaniem voor Smink gekozen als nieuwe voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer.

Provinciale Staten in Groningen en Drenthe stemden in met Sminks benoeming. In Friesland stemde een meerderheid tegen of stemde blanco. Daarmee is zijn aanstelling van de baan.

Donderslag bij heldere hemel

Voor de RvA kwam de Friese afwijzing van Smink als een donderslag bij heldere hemel. 'We weten niet waarom er is tegengestemd. We gingen ervan uit dat hij het gewoon zou halen', zegt Mastenbroek. Eerder dacht Smink dat hij werd tegengehouden omdat hij kritisch was ten opzichte van de Fryske Akademy.

Door het opstappen van de Raad van Advies zijn nu de commissarissen van de Koning van de noordelijke provincies, onder wie René Paas, aan zet. Zij moeten op zoek naar een oplossing.

Onderzoekssuggesties

De RvA van de Noordelijke Rekenkamer bestaat uit negen Statenleden, drie uit elke noordelijke provincie. Hun belangrijkste taak is het doen van onderzoekssuggesties. De rekenkamer onderzoekt het functioneren van het provinciebestuur.

