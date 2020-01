Gemeentebestuur Westerkwartier erkent gebrekkige communicatie met inwoners

Het college van B en W in de gemeente Westerkwartier heeft woensdagavond haar excuus aangeboden voor de gebrekkige communicatie over het ophalen van afval deze maand in de voormalige gemeente Leek en in het gebied Middag bij Ezinge.

Ook verdiende de communicatie over de verhoging van de afvalstoffenheffing niet de schoonheidsprijs.

De excuses werden aangeboden tijdens een interpellatiedebat dat was aangevraagd door de oppositiepartijen GroenLinks, VVD, D66 en Sterk Westerkwartier.

'Baal ervan'

Wethouder Hielke Westra (CDA) wond er geen doekjes om en erkende ruiterlijk dat er het één en ander was misgegaan. Daardoor kon het gebeuren dat inwoners van Leek en Middag in verwarring raakten over de nieuwe, verschillende inzameldagen van het grijze en groene afval en de dag dat de milieuboer langskwam.

Dat leidde er toe dat het vuil in sommige gevallen later of helemaal niet werd opgehaald. 'Ik baal ervan dat het zo gelopen is, dat had niet mogen gebeuren', zei Westra.

Nieuw bedrijf, andere dagen

De verwarring ontstond volgens Westra doordat pas halverwege december de aanbesteding van de afvalinzameling was afgerond. De gemeente ging in zee met een nieuw bedrijf dat op andere dagen zijn ronde maakt.

'We hebben dat op onze website gecommuniceerd, maar blijkbaar was dat onvoldoende. Circa vierhonderd inwoners die rechtstreeks bij de gemeente hun beklag deden, werden verwezen naar de afvalkalender. Maar die was nog niet op orde.' Volgens Westra is de situatie inmiddels verbeterd en weten de inwoners waar ze aan toe zijn.

MTB-parcours

Tijdens het debat ging het ook over de positie van wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier) in het dossier van het MTB-parcours. Dat parcours wordt aangelegd in het Joh. Smitpark in Zuidhorn.

In een krantenartikel werd de suggestie gewekt dat Dijkstra, als verantwoordelijk wethouder, haar handen zou hebben afgetrokken van het dossier. Als toenmalig raadslid in Zuidhorn had ze namelijk tegen de komst van het parcours gestemd.

Dijkstra-Jacobi ontkent

Dijkstra-Jacobi ontkende dat echter met klem. 'Op 2 januari 2019, tijdens onze eerste collegevergadering, hebben we de portefeuilles verdeeld. Ik kreeg ruimtelijke ordening, collega Elly Pastoor kreeg sport in haar pakket. We hebben toen afgesproken dat mijn collega het dossier MTB-route op zich zou nemen', legt ze uit.

'Een paar weken geleden hebben we in het college unaniem een omgevingsvergunning afgegeven voor het parcours. Ik heb er dus ook mee ingestemd. Dat ik destijds als raadslid tegen heb gestemd, doet niet ter zake.'

Forse kritiek

Ook werd tijdens het debat gesproken over de aanstelling van Frederika Beute tot interim-manager in de gemeentelijke organisatie. Curieus is dat Beute de zus is van raadslid Harm Beute (VZ Westerkwartier), die in het verleden forse kritiek uitte op het functioneren van het ambtelijke apparaat.

Burgemeester Ard van der Tuuk, portefeuillehouder personeelszaken, zei dat het één en ander niets met elkaar te maken heeft. 'De aanstelling van Frederika Beute heeft niets te maken met de kritiek van Harm Beute. Het raadslid was niet betrokken bij de aanstelling van zijn zus. Daar gaan wij over en niet de gemeenteraad. Over welke werkzaamheden ze voor de gemeente gaat uitvoeren, laten we ons niet uit. Dat doen we nooit, dat is beleid.'

Harm Beute vertelde dat hij pas weken na de aanstelling door zijn zus op de hoogte was gebracht en dat hij op geen enkele manier betrokken was geweest.

Communicatie verbeteren

De oppositiepartijen hoorden het allemaal morrend aan en drongen er bij het college sterk op aan om de communicatie met de inwoners te verbeteren. Het gemeentebestuur beloofde hier werk van te maken.

Lees ook:

- Raadslid Beute krijgt er flink van langs in Westerkwartier

- Veelbesproken mountainbikeparcours in Zuidhorn komt er