Meeste scholen dicht door onderwijsstaking

Het merendeel van de Groningse scholen sluit donderdag en vrijdag de deuren in verband met de onderwijsacties. De stakingsbereidheid is kleiner dan bij de vorige actie in november vorig jaar.

OOG

Alle achttien basisscholen van Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) zijn op donderdag 30 en vrijdag 31 januari wel dicht. Ook de basisscholen van de Katholieke Onderwijs Centrale in Stad zijn gesloten.

VCOG

Van de twaalf christelijke VCOG-basisscholen in de stad staken er twee dit keer niet: Meeroevers en De Tamarisk. In november deden ze wel nog allemaal mee. Ook op de twintig scholen van VCO MOG in Midden-en Oost-Groningen is meer verdeeldheid dan de vorige keer. Vier scholen staken helemaal niet.

Marenland

De 21 scholen van Marenland voeren allemaal actie. De tien scholen van Noordkwartier in Appingedam, Delfzijl en Loppersum waren bij de vorige staking dicht, nu zijn dat er vijf. De andere scholen zijn gedeeltelijk open; de leerkrachten die les willen geven doen dat. Op één school staakt niemand en krijgen alle kinderen dus gewoon les.



Gedeeltelijk

De scholen van Scholengroep Opron (in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam) zijn niet allemaal dicht dit keer en enkele doen alleen gedeeltelijk mee aan de staking. Vorige keer waren ze allemaal dicht.

Ook bij Primenius met 34 scholen in Groningen en Drenthe is dit wisselende beeld te zien. Een deel van de scholen is dicht, een deel is open en er zijn scholen die maar één dag dicht zijn. In november voerden ze allemaal nog actie.

Eén van de twee dagen

Bij Scholengroep Perspectief in Stadskanaal blijven vijf scholen open en acht gaan dicht. Ook daar is een school die maar één van de twee dagen staakt. Overkoepelende schoolbesturen laten de keuze over aan de scholen zelf. De scholen van SOOOG (Oost-Groningen) gaan waarschijnlijk wel dicht, zo laat het bestuur weten.

Quadraten

Bij Quadraten staken 28 van de 36 scholen in Westerkwartier-Noordenveld niet, op een enkele leerkracht na. Op vrijdag organiseert Quadraten een werkdag waarop alle teams nadenken over mogelijke oplossingen voor het lerarentekort.

Protestmarsen

In diverse steden, waaronder Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht en Middelburg, houden leerkrachten protestmarsen en manifestaties. De leraren vinden dat er sprake is van een 'onderwijscrisis' en eisen dat het kabinet honderden miljoenen euro's investeert in meer loon en vermindering van de werkdruk.