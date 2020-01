Transfergekte bij FC Groningen nog niet voorbij

De situatie omtrent de 21-jarige spits is een lastige. Hij is momenteel nog eigendom van Ajax, maar FC Groningen heeft aan het eind van het seizoen het eerste recht op koop. Op dit moment is de Franse club Stade de Reims geïnteresseerd in de diensten van de huurling van Ajax.



Sierhuis terugkopen en weer verkopen

Echter heeft FC Groningen de eerste optie tot koop, maar de Amsterdammers hebben een terugkoopclausule opgenomen in de overeenkomst. En juist dat maakt het zo lastig. FC Groningen zou Sierhuis dan willen kopen van Ajax, om hem direct weer door te verkopen aan de Fransen. Ajax zou de spits echter dan direct weer willen terugkopen van FC Groningen, om hem zelf door te verkopen aan de Fransen. Snapt u het nog?

'We zijn nog steeds in gesprek met Ajax', zegt Mark-Jan Fledderus donderdagochtend. 'Dat gebeurt in goede harmonie. Het is duidelijk dat we graag de play-offs willen halen en dat Kaj een belangrijke speler voor ons is. Ons standpunt is dat we hem liever houden.'

Gisteravond berichtte de Telegraaf dat de deal geklapt zou zijn, maar zo ver wil Fledderus niet gaan. 'Dat wordt natuurlijk wel vaker gezegd. Zolang de markt niet dicht is, dan weet je nooit wat er gebeurt. Dat kan natuurlijk ook weer een spel zijn.'



'Moment niet ideaal'

Fledderus heeft ook tegen de Stade de Reims gezegd dat het een lastige situatie is. 'Ik snap dat jullie een spits zoeken', heb ik tegen die Fransen gezegd. 'Maar jullie komen nu wel twee of drie dagen voor het sluiten van de markt. Dat is natuurlijk voor ons niet het meest ideale moment.'

Als de transfer toch nog doorgang vindt, dan zal de Trots van het Noorden nog een andere spits aantrekken. 'We zijn lijntjes aan het uitleggen. We moeten natuurlijk ons huiswerk doen, maar het is niet gemakkelijk om zomaar een nieuwe spits te vinden.



Memisevic in belangstelling Chinese clubs



De situatie omtrent Samir Memisevic ligt ietwat anders. Op dit moment zijn er twee Chinese clubs geïnteresseerd in de diensten van de Bosnische verdediger. Doordat de transfermarkt in China tot eind februari open is, staat er iets minder druk op de ketel.

'We zijn op dit moment met één club concreet in gesprek, vertelt de technisch directeur van FC Groningen. 'Of en wanneer het rond komt, is moeilijk in te schatten. We moeten er natuurlijk beiden blij mee zijn.'



Graag naar China

De verdediger heeft aan het eind van het seizoen een gelimiteerde transfersom van zo'n acht ton. Fledderus wil niet kwijt hoeveel geld er nu voor hem gevraagd wordt. Zelf wil Memisevic maar wat graag naar China. 'Ik kan alleen bij een club als Bayern München zoveel verdienen', zegt de verdediger met een knipoog.

Mocht Memisevic deze winter vertrekken dan wordt er voor hem geen vervanger gehaald.



