Dit zijn de genomineerden voor Beste Groninger Film

De genomineerden voor Beste Groninger Film 2019 zijn bekend. Er zijn prijzen in vijf categorieën: fictiefilm, non-fictiefilm, videoclip, opdrachtfilm/commercial en voor makers van 16 t/m 24 jaar is er de OOG TV Talent Award.

De genomineerden werden woensdagavond bekendgemaakt bij de start van het Internationaal Filmfestival Rotterdam in Groningen. Wie de winnaars zijn, wordt duidelijk op zaterdag 29 februari tijdens de bekendmaking in Forum Groningen.

De genomineerden maken kans op een prijs van 1000 euro huurtegoed bij Cine Media Groep. De winnaar van de OOG TV Talent Award ontvangt 500 euro.

IFFR Groningen

Het is de 24ste satellieteditie van het Internationaal Film Festival Rotterdam. IFFR in Groningen is dit jaar van woensdag 29 januari tot en met zondag 2 februari in Forum Groningen, Grand Theatre en Vera.



Alle genomineerden:

NON FICTIE

Theater Suer | Buddy Hermans & Lejo Siepe

Een eigen Planeet, Frans Haks En het Groninger Museum | Eric Blom

Kroniek van Overschild. Natuurvrij maken en sonderen. | Saskia Jeulink

VIDEOCLIP

Blanks - Let's get Lost | Natalia Boorsma

Swinder - Tot de Mörgen | Bert Alberts

Roosmarijn - Inside Out | Heta Salkolahti

FICTIE

Blind Date | Camiel Schouwenaar

AAN DACHT | Fabian van der Dussen & Hidde Kramer

#VaderJacob | Sander Blom

OPDRACHTFILM

Karel's Road to Wonderland | Frank Boxman

Ready Set Rock 'n Roll | Alex Pitstra en Koen de Koning

HTG - Who we are | Carolien van Maaswaal

OOG TV TALENT AWARD

Het Videopaleis | Julian Verkerk

Tweeklank | Jouke van Til

Meer minder | Jisse Dekkers, Macy van Geldorp, Suzan de Grijs & Hannah van Loon



