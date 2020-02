Dit Wordt De Week: Is Ergün S. aanwezig in de rechtbank?

De rechtszaak tegen Ergün S. gaat komende vrijdag van start. S. wordt ervan verdacht twee schoonmakers te hebben vermoord in bioscoop Pathé in Stad. Of hij vrijdag aanwezig is, is nog onduidelijk

Wat? Je leest het in deze nieuwe rubriek, waarin we vooruitblikken op de komende week.

Hollands Hoop

De week begint met een spannende dag voor de Groninger acteur Marcel Hensema. Het derde seizoen van de serie Hollands Hoop, waarin Hensema een van de hoofdrollen heeft, gaat maandag in première in het Forum Groningen. Zondag 9 februari is de eerste aflevering te zien op tv. De serie is grotendeels opgenomen in onze provincie.

We namen eerder al een kijkje bij de opnames in Luddeweer



Dorpsplein in wording

Het duurt nog even totdat de werkzaamheden afgerond zijn, maar woensdag wordt er een begin gemaakt met de aanleg van een dorpsplein in Woldendorp. Het plein wordt aangelegd op de voormalige wierde waar vroeger de gereformeerde kerk stond. De dorpsbewoners hebben de invulling van het plein bedacht.

Een impressie van het nieuwe dorpsplein. Bron: Ontwerpstation Loppersum



Pathémoordzaak van start

Twee schoonmakers lieten eind oktober het leven in bioscoop Pathé in Stad. Ergün S. werd enkele dagen later opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de twee. S. ontkent niet dat hij de schoonmakers heeft gedood. Maar een herinnering aan zijn daad heeft hij evenmin. Vragen te over. Mogelijk volgen vrijdag al enkele antwoorden tijdens de voorbereidende zitting.

Schoonmakers legden na de dood van hun collega's bloemen bij de bioscoop



Rietproef

Inwoners, boeren en ondernemers willen de rietproef in het Lauwersmeer met een kort geding tegenhouden. Tijdens de rietproef wordt het waterpeil in het Lauwersmeer gedurende zes weken met veertig centimeter verhoogd om riet beter te laten groeien. De inwoners, boeren en ondernemers verwachten echter dat dit hen schade oplevert. Wordt vervolgd.

Eigen nieuws

