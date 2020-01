Speciale netten brengen veiligheid terug in acuut onveilige kerk

Een apart gezicht is het zeker; speciale netten moeten voorkomen dat mensen gewond raken (Foto: Marco Grimmon)

Het is een bijzonder gezicht. In de hervormde kerk in Oostwold zijn speciale netten gespannen, zodat loskomend puin niet op de hoofden van de kerkbezoekers valt. Anderhalve week geleden ontdekten schoonmakers puin op de vloer.

Het ging om stukken gips van wel vijftien centimeter lang. De kerk deed melding van een acuut onveilige situatie en niemand mocht meer naar binnen.

Om de kerk zo snel mogelijk weer veilig en toegankelijk te maken, zijn er netten vanuit Vlissingen overgekomen. 'De netten zijn speciaal gemaakt voor deze unieke situatie', vertelt Jouke Schaafsma van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade (TCMG).

'Je zou het kunnen vergelijken met visnetten. Bovenop die netten zitten witte doeken, die over het grootste gedeelte van de kerkzaal heen hangen. Mooi is het niet, het is een mooie kerk die toch een beetje ontsierd wordt, maar er kan komende zondag wel weer veilig gekerkt worden. Er kan niks fout gaan, mensen zitten hier straks gewoon weer veilig.'

Hoe nu verder?

Met het aanbrengen van de netten is het niet zo dat alle problemen direct opgelost zijn. Naast de melding van een acuut onveilige situatie is ook een schadeprocedure gestart. Daarvoor is al een deskundige langsgeweest.

Brokken gips van soms wel vijftien centimeter lang vallen zomaar naar beneden (Foto:Marco Grimmon)



Schaafsma: 'Die deskundige gaat een uitspraak doen in hoeverre de schade toe te schrijven is aan de gaswinning. Vervolgens komt er een adviesrapport en uiteindelijk, ook na de reactie van het kerkbestuur, gaan we daar een besluit over nemen. Dan zal blijken of er sprake moet zijn van een schadevergoeding. Mocht dat zo zijn, dan kan het kerkbestuur met een aannemer aan de slag om de kerk te herstellen.'

Het kerkbestuur wil niet reageren.



