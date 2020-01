Opnieuw niet naar school: onderwijsstaking duurt voort

Zo gaan de leerkrachten op scholen van Quadraten samen nadenken over oplossingen voor het lerarentekort. Dit gebeurt ondermeer op De Borgstee in Grijpskerk.

Basisschool SWS Meeroevers in Meerstad wil ouders laten ervaren hoe het is om voor de klas te staan. Volgens directeur Harm Wolthuis komt 'een zeer groot aantal ouders en grootouders' naar de school om workshops en presentaties te geven over hun beroep.

Vakbondshuizen

Op CBS Annewieke in Scheemda zijn ook ouders welkom. In de groepen vijf tot en met acht helpen zij de leerkrachten met creatieve activiteiten. Ook konden ouders deze week een brief van de Medezeggenschapsraad ondertekenen aan minister Slob over het lerarentekort.

Voor stakende leraren die niet thuis willen zitten zijn de vakbondshuizen van FNV in Groningen en Winschoten open voor inloop.

De stakingsbereidheid in onze provincie is deze keer kleiner dan in november, maar nog altijd staakt het merendeel van de scholen. Donderdag liepen zo'n vijfduizend leerkrachten mee in een stille mars door de Groninger binnenstad. Op die manier wilden ze aandacht vragen voor het lerarentekort, de werkdruk en het in hun ogen te lage salaris.

Hockeyclinic of naar het museum

Ook op middelbare scholen wordt gestaakt, zij het minder massaal dan op de lagere scholen. Het varieert van scholen die helemaal dicht zijn (zoals Kamerlingh Onnes, Eemsdelta, Parcival College, Leon van Gelder, Harens Lyceum) tot aan scholen waar gaten in de roosters vallen (zoals Maartens College). Ook zijn er scholen waar geen lessen zijn, maar die wel open zijn zodat niet-stakende leraren ander werk kunnen doen (Werkman VMBO, Montessori Vaklyceum).

Ook bij deze staking is er voor kinderen vanalles te doen, nu ze niet naar school hoeven. Zo geeft hockeyclub GHHC Groningen een extra clinic en kunnen begeleiders van kinderen gratis mee naar het Groninger Museum. Het Groninger Forum heeft onder de noemer Staakvermaak extra activiteiten voor kinderen en er zijn speciale kinderrondleidingen door het Scheepvaartmuseum in de stad.

Lees ook:

- Lees terug: 5000 leraren lopen stille mars in Stad