Joop Gall: 'Ik heb een vliegticket en ben hopelijk zondag terug in Nederland'

Voetbaltrainer Joop Gall uit Muntendam stapt zaterdag in het vliegtuig naar Nederland. Gall werkt bij een voetbalacademie in de Chinese stad Zhengzhou, op zo'n 500 kilometer van Wuhan, waar het coronavirus uitbrak.

Eerder deze week zei de Muntendammer dat het niet eenvoudig is om China te verlaten. 'We hebben al wel gekeken naar tickets, maar die zijn amper te krijgen en bovendien erg duur. Maar geld is absoluut niet belangrijk als het gaat om je gezondheid', zei hij toen.

Binnenlandse vlucht

Donderdag laat Gall aan RTV Noord weten dat hij tickets heeft weten te bemachtigen. 'Moeilijkheid was mijn binnenlandse vlucht. Ik kan niet overal in China vertrekken naar Schiphol. Ben vooral aangewezen op Shanghai. Als het meezit, ben ik zondagochtend weer in Nederland.'

In China is het momenteel vakantie vanwege de viering van het Chinees nieuwjaar. Die vakantie is verlengd tot 17 februari. Tegen die tijd kijkt Gall of hij terug kan keren naar Zhengzhou of langer in Nederland moet blijven.

