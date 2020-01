'Kluit had ten principale in de raad mogen blijven zitten'

SP'er Maarten Kluit noemde Thierry Baudet in een tweet een nazi. Dit kwam hem duur te staan, want onder druk van de buitenwacht zei hij sorry en trad af als fractievoorzitter. Onvermijdbaar na een domme fout, Beter Weters? Of is ook dit vrijheid van meningsuiting?

Voorbeeldfunctie

'Volksvertegenwoordiger zijn is een mooie taak. Je vervult daarbij ook een voorbeeldfunctie. Het betekent dat je probeert altijd fatsoenlijk je standpunten naar voren te brengen. Daarbij mogen best scherpe bewoordingen worden gebruikt, maar dan vervolgens ook helder onderbouwen.

Ongenuanceerd pad

'De tweet van de heer Kluit voldoet daar in ieder geval niet aan. Hij gebruikt een terminologie die zeker op dit moment: met 75 jaar bevrijding op de stoep en de sluiting van Auschwitz 75 jaar geleden, absoluut niet gepast is. Daarnaast wordt de uitspraak ook in het geheel niet onderbouwd en daarmee begeeft de heer Kluit zich op hetzelfde ongenuanceerde pad waarop velen zich op de sociale media begeven. Voor iedereen is dat fout, maar zeker voor een politicus.'



'Geen begin van een goed gesprek'

'Iemand aanspreken als nazi is meestal niet het begin van een goed gesprek, en juist een politicus (dus ook die van de SP) moet zich dat realiseren. En geloof me: ooit heb ik gedebatteerd met Dhr Baudet (of in goed Nederlands: meneer Ezel) en toen werd me al snel duidelijk waarom ik, lezend in zijn boek Oikofobie, zo'n last van mijn maag kreeg. Ik had eerst opgezocht wat Oikofobie betekende, maar toch hoorde ik volgens hem bij de elite- zonder verdere argumenten.'

'Debatteren doet Baudet trouwens niet: hij verkondigt, duldt geen tegenspraak en verwart zijn mening permanent met feiten. En beweerde toen ook dat hij nooit de politiek in zou gaan: zonde van zijn intellectuele vermogens. Ook ik beschouw hem wel degelijk als een bedreiging omdat hij er absoluut niet voor terugdeinst onze (altijd kwetsbare) democratische beginselen van binnenuit aan te vallen. Door zijn ongefundeerde kritiek op de rechterlijke macht, de media, kunstenaars, architecten en deskundigen op welk terrein dan ook die er een andere mening op na houden dan de zijne, die immers per definitie de juiste is.

Ezel

'Hij is een populist die met zijn zweem van geleerdheid piano speelt zoals de Rattenvanger van Hamelen fluit. Of de Lorelei zong. En altijd weer zullen er mensen bezwijken voor die verleiding… en bijna altijd loopt het slecht met ze af. Onze democratie verdient mensen die pal staan daarvoor, geen vileine intellectuelen zonder oplossingen. Dus ezel: dat is zijn naam, moet kunnen. Maar nazi? Doe maar niet, daaraan denken we momenteel al vaker dan ons lief is!'



Lelijke uitspraak

'Raadslid Maarten Kluit deed een lelijke uitspraak. Toe maar. Thierry Baudet een nazi noemen gaat ver. Veel te ver in mijn ogen. Thierry Baudet is geen nazi. Kluit bood daarvoor zijn excuses aan. Daarmee was de kous echter niet af. SP'ers vonden dat hij zijn raadszetel moest opgeven. Dat is nogal wat. Hij is in de raad gekozen. In de westerse democratieën zie je nogal eens afsplitsingen.'

In de raad blijven

'Sommige succesvol. Sommige niet succesvol. Wij zijn mensen. We kunnen niet allemaal even goed met elkaar opschieten. Afsplitsingen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Ik zeg wel: Ik leef liever in een land waar pluriforme partijvorming plaatsvindt, dan in een land waar vrije meningsvorming en legale afsplitsingen niet mogelijk zijn. De heer Kluit had ten principale in de raad mogen blijven zitten.'



Grens overschreden

'Het verwijt een moraalridder te zijn, ligt op de loer. Maar hier is wel een grens overschreden: die van de wellevendheid. Vrijheid van meningsuiting betekent niet een maar alles eruit flappen wat voor de mond komt. Maar al te vaak is het effect dan contraproductief aan de oorspronkelijke bedoeling van de meningsuiting.'

'Scheldkannonade van slechtste soort'

'Het kan best zijn dat een politicus een andere politicus een waardeloos sujet vindt, of een bedreiging van de rechtstaat of nog erger. De gebruikte woorden moeten echter correct de bedoeling weergeven, niet een scheldkanonnade van de slechtste soort zijn. Dat zegt meer over de spreker dan over zijn onderwerp van gram. Er is een verliezer, maar een winnaar? In veler ogen nu net degene die bedoeld werd het slachtoffer te zijn. Teveel eer voor meneer Baudet, dus.'



'Regelmatig incidenten'

'Vrijheid van meningsuiting is in onze democratie een groot goed. Echter er zijn grenzen.

En hier is een grens over schreden. Ook bij de SP zijn ze deze mening toegedaan.

De SP moet zo langzamerhand wel op zijn tellen passen. Dit soort incidenten vonden binnen de SP regelmatig plaats; knok- en scheldpartijen zijn in het nieuws.'

'Help mee'

'Het wordt tijd dat de SP positie kiest in het politieke landschap en niet langer de schreeuwpartij is die overal tegen aanschopt en nergens resultaat boekt. Bij verkiezingen is ze de eerste die wegloopt bij onderhandelingen. Wees niet langer de tegenpartij, maar help mee om Nederland beter te maken.'



'Gaat te ver'

'Het is terecht dat mensen zich zorgen maken over de verharding van de samenleving, maar vergelijkingen met figuren die verantwoordelijk waren voor het vermoorden van miljoenen mensen, is onnodig, onverstandig en gaat te ver.'

'Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Als volksvertegenwoordiger moet je hiermee zorgvuldig omgaan. Woorden kunnen mensen tegen elkaar opzetten en grote gevolgen hebben. Ik vind het een verstandige keuze van Kluit om op te stappen en zijn raadszetel in te leveren.'

'Het economisch systeem is de vijand'

'Ondertussen moeten we ons richten op de echte vijand. We zien onze huur en onze zorgkosten stijgen, terwijl ons loon achterblijft maar de winst voor aandeelhouders groeit. Forum voor Democratie maakt gebruik van deze voedingsbodem van bestaansonzekerheid om te groeien. Baudet wijst graag groepen mensen aan als zondebok om zijn machtspositie te vergroten. Daarmee houdt hij de echte machthebbers en hun positie buiten schot. Baudet is de perfecte schildknaap van het grootkapitaal.'

'Wij moeten ons richten op de echte vijand; het economisch systeem dat draait om winst. Alleen als we ons verenigen en de juiste strijd voeren, bouwen we aan daadwerkelijke politieke verandering.'