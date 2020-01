Dit weekend in Groningen: Een verzamelwalhalla en een sfeervolle stamppotrit

Het is weekend! Twee dagen lang kun je alles doen wat je wilt. Maar wat? In deze rubriek geven we een aantal suggesties.

Radiomarkt in Eelde

De Groninger Radio Amateurs en Vitalis Vlooienmarkten bundelen de krachten en houden zaterdag vanaf 9:30 uur een markt in de Veilinghallen aan de Legroweg 80 in Eelde, speciaal voor liefhebbers van radio en audiovisuele techniek. Er zijn stands en er worden workshops gegeven. Een bezoekje kost 3,50 euro. Parkeren is gratis.

Verzamelbeurs in Onstwedde

In d'Ekkelkaamp in Onstwedde komen zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur tientallen hobbyisten en verzamelaars uit de wijde omtrek bij elkaar voor de 11de Hobby- en Verzamelbeurs. Volgens de organisatie komen er ieder jaar tienduizenden bezoekers op af. Zelfgemaakte bijenhoning, kunst van gerecyclede fietsbanden en miniatuurauto's: je vindt het hier allemaal. Toegang en parkeren is gratis.



Duurzame Huizendag

Energie opwekken? Of wonen zonder aardgas? Huiseigenaren kunnen zaterdag tussen 13.00 en 16:00 uur tijdens de Duurzame Huizendag allerlei informatie verzamelen over het verduurzamen van hun woning.



In iedere gemeente stellen diverse woningeigenaren hun duurzame huis open, zodat bezoekers kunnen zien hoe verduurzaming precies werkt. Het volledige overzicht vind je hier.

Bedumer Winterloop

Vrijdagavond werd de 10de Bedumer Winterloop al officieel geopend door burgemeester Henk Jan Bolding, maar zaterdag is er ook nog genoeg te zien en te doen. Onder meer elf (ex-)kankerpatiënten nemen om 9.45 uur deel aan de 12,5 km-lange wandeltocht en zamelen geld in voor het UMCG Kanker Researchfonds. Het hele programma vind je hier.



Gastronomie Festival

Van sushi tot oesterzwambitterballen en van tapas tot eierballen: de culinaire liefhebber kan hier zijn geluk niet op. In MartiniPlaza in Stad vindt zondag (vanaf 13:00 uur) en maandag (vanaf 11:00 uur) namelijk de eerste editie plaats van het Gastronomie Festival. Entree is gratis. Op het evenement wordt gewerkt met munten, die bij de balie kunnen worden gekocht.



Stamppot in de stoomtrein

Bij Museumspoorlijn STAR kun je zondag terug in de tijd reizen. Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld om in de trein een warme maaltijd te nuttigen. STAR haalt die nostalgie voor eventjes terug.

In een anderhalf uur durende rit kunnen bezoekers kiezen uit drie soorten stamppot tijdens een rit op de spoorlijn. De trein vertrekt om 17.30 uur vanaf het station in Stadskanaal. Kinderen tot en met 11 jaar betalen hiervoor 12 euro. Kinderen ouder dan twaalf en volwassenen betalen 22,50 euro.



Veel plezier dit weekeinde!