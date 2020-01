Amrut Sijbolts: 'Het is altijd mijn droom geweest om burgemeester te worden'

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij is de komende dagen de baas van de gemeente Groningen. 'Het is altijd een droom van mij geweest om ooit burgemeester te worden.'

Het voltallige college is donderdag en vrijdag op werkbezoek in Brussel. 'In dergelijke gevallen is het langstzittende raadslid de locoburgemeester. En dat ben ik', aldus Sijbolts met gepaste trots.

10 jaar geleden voor het laatst

De laatste keer dat de nestor van de raad mocht optreden als locoburgemeester is alweer tien jaar geleden. Toen viel de eer te beurt aan Jacob Bolhuis, destijds toevallig ook lid van de Stadspartij.

'Ik mag eigenlijk niks', vertelt Sijbolts die ruim negen jaar in de gemeenteraad zit. 'Behalve als er echt iets misgaat, en dat heb ik liever niet.'

Ik was vannacht vooral bang dat m'n telefoon het niet zou doen Amrut Sijbolts - locoburgemeester

Altijd bereikbaar

Bij een ramp of een crisis moet de locoburgemeester dus ten allen tijde bereikbaar zijn. En met name aan dat laatste twijfelde Sijbolts. 'Ik liet mijn telefoon gisteravond vallen tijdens de raadsvergadering. Er zit nu een dikke barst in het scherm. Dus ik was vannacht vooral bang dat m'n telefoon het niet zou doen.'

Ondertussen ligt de ambtsketting van burgemeester Schuiling veilig in de kluis. En ook de deur van zijn werkkamer zit stevig in het slot. Sijbolts: 'Die franjes horen er helaas niet bij. Ik neem inhoudelijk ook geen werk over van de burgemeester, ik moet alleen beschikbaar zijn.'

Toch, geheel blanco is de nestor van de raad niet aan z'n klus begonnen. 'Ik heb informatie ingewonnen bij de mensen die over het veiligheidsbeleid gaan. En ik heb nog even kort gesproken met de officier van justitie, dat we in ieder geval elkaars naam kennen.'

Het is een hele uitzonderlijke situatie Amrut Sijbolts - locoburgemeester

Geen script

'En voor een volgende keer is het wel handig dat er iets van een handout komt. Dat het iets sneller duidelijk wordt wat er van je verwacht wordt, en wat niet.'

Er staat dus niets op papier? 'Nee, maar het is natuurlijk ook wel een hele uitzonderlijke situatie', aldus de locoburgemeester.

