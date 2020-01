Knoalster jongeren: 'Ik wil hier wel op kamers, maar die zijn er niet'

Een jongere vertelt hoe het is om in Stadskanaal te wonen (Foto: RTV Noord)

De gemeente doet moeite, er is saamhorigheid, maar ook een gebrek aan starterswoningen. Dat is een aantal uitkomsten van de enquête die de gemeente Stadskanaal heeft gehouden onder jongeren.

Uit de enquête komt het beeld naar voren dat 39 procent van de jongeren tussen 17 en 30 jaar in Stadskanaal en omgeving wil blijven wonen.

Ruim 25 procent wil sowieso vertrekken en 36 procent zit nog in dubio. Juist die groep wil burgemeester Froukje de Jonge overhalen om te blijven.

Twijfel

'Bijna veertig procent wil blijven, dat stemt gelukkig', zegt ze. 'Als bestuur moet je met name in de groep die twijfelt geïnteresseerd zijn. De twijfel zit 'm niet in het feit wat er is, maar wat de gemeente nog niet te bieden heeft.'

De regels moeten wijken om jongeren te laten blijven Reinier van Zutphen - Nationaal Ombudsman

Nationaal Ombudsman Reinier van Zutphen is bij de presentatie van de enquête. Hij houdt een pleidooi voor goede huisvesting. 'Jongeren willen hier blijven, maar de grote kunst is om te denken en te handelen dat ze hier blijven. Als ik zie dat we ons best moeten doen om jongeren hier te houden, moeten we ons best doen om jongeren hier te laten wonen. Daarvoor moeten de regels wijken.'



'Er moet wel wat gebeuren'

Van Zutphen roept daarom het kabinet op om te handelen. 'De regels die algemeen in Nederland gelden moeten zo worden geformuleerd dat ze ook in deze regio goed uitpakken.'

Voorzieningen zoals een treinverbinding zijn er nu nog niet Zoë Fawwaz - leerling Ubbo Emmius

Zoë Fawwaz, vwo 5-leerling van het Ubbo Emmius in Stadskanaal, overweegt te blijven in Stadskanaal. Maar dan moet er wel wat gebeuren, vindt ze.

'Ik zou wel willen blijven, maar wel onder goede omstandigheden. Goede voorzieningen, een treinverbinding en dan zou ik hier prima op kamers willen. Maar die voorzieningen zijn er nog niet.'



