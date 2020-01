Onbegrip over kinderarbeidboete voor tv-opnames op school Stadskanaal

Skyhigh, dat het EO-programma Anti Pest Club maakt, kreeg de fikse arboboete omdat het (nog) geen ontheffing had om op openbare basisschool (OBS) Hagenhof in Stadskanaal een aflevering voor Anti Pest Club op te nemen.

'Te laat ontheffing aangevraagd'

Het Hilversumse mediabedrijf erkende donderdag tijdens een rechtszaak in Den Haag dat het in 2016 rond de tv-opname in Stadskanaal formeel een fout had gemaakt. Ze hadden naar eigen zeggen te laat een ontheffing op kinderarbeid bij de Arbeidsinspectie aangevraagd en waren al begonnen met de opnames, voordat die ontheffing binnen was.

Dat kwam volgens programmamaker Bernard van den Bosch door een verschuiving van de opnamedatum. Eigenlijk een technische reden, die niets met een bewust overtreden van de arboregels te maken had.

Waarschuwing niet genoeg?

Rechter en staatsraad Lex Michiels van de Raad van State vroeg aan de raadsman van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe), waar de inspectie onder valt, waarom die er zo hard inging: 'Had een waarschuwing in dit geval niet genoeg geweest? Het bedrijf is immers nooit eerder beboet en erkent het foutje.'

Kinderen moeten worden beschermd tegen commerciële belangen van een tv-bedrijf Raadsman

Maar de raadsman vond de boete van 84.000 euro meer dan terecht, 'want kinderen beneden de 13 jaar zijn heel kwetsbaar. Die moeten beschermd worden tegen de commerciële belangen van een tv-bedrijf.'

Bovendien was er een onderdeel waar de kinderen met graffiti spoten. En uit de beelden bleek dat ze geen beschermende handschoenen en brillen droegen.'

'Spijkers op laag water'

De raadsman van Skyhigh TV vond de aantijgingen zwaar overtrokken en een beetje spijkers op laag water zoeken.

Ons programma heeft er voor gezorgd dat er niet meer gepest wordt op die school Advocaat Skyhigh TV

'Wij maakten daar een programma over pesten. Daar waren ruim 30 leerlingen bij betrokken, onder begeleiding van docenten, met goedkeuring en ondersteuning van de ouders. Ons programma heeft er voor gezorgd dat er niet meer gepest wordt op die school.'

'Wij gebruikten bovendien alleen verf op waterbasis,' aldus de raadsman. De Raad van State leek te vinden dat SoZaWe en de Arbeidsinspectie wel wat overspannen bezig zijn geweest.

Overigens had de rechtbank de boete al gehalveerd naar 42.000 euro. SoZaWe ging daartegen in hoger beroep, want ze vonden de overtreding wel degelijk 84.000 euro waard.

Uitspraak binnen enkele weken.