'UMCG weigerde terecht operatie van baby zonder verblijfsvergunning'

Het Afghaanse meisje dat in 2013 op 1-jarige leeftijd geen hoorimplantaten kreeg in het UMCG, kreeg ze terecht niet. Dat zegt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asiel in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief is een antwoord aan Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Zij deed in september onderzoek naar het incident. Het meisje kreeg de hoorimplantaten niet omdat ze geen verblijfsvergunning zou krijgen. Kalverboer oordeelde destijds dat de overheid op had moeten draaien voor de kosten van de operatie.

UMCG goed gehandeld

De staatssecretaris is het niet met haar conclusie eens. Volgens Broekers-Knol is de Nederlandse staat niet financieel verantwoordelijk voor de medische zorg van asielzoekers zonder verblijfsvergunning, als de zorg niet noodzakelijk is.

Het UMCG heeft de rol gespeeld die van het ziekenhuis mag worden verwacht Ankie Broekers-Knol - staatssecretaris

Ook stelt de staatssecretaris dat het UMCG goed gehandeld heeft door het meisje geen implantaten te geven. Het UMCG wilde het meisje niet opereren, omdat ze voor langere tijd medische zorg nodig zou hebben.

Zonder verblijfsvergunning zou het ziekenhuis die zorg niet kunnen leveren. 'Hiermee heeft het UMCG de rol gespeeld die van het ziekenhuis mag worden verwacht', schrijft Broekers-Knol.

Wat is er gebeurd?

Het meisje, dat in het onderzoek Ewa wordt genoemd, komt in 2013 op 1-jarige leeftijd met haar ouders naar Nederland. Ze is doof en komt in aanmerking voor speciale gehoorimplantaten, zodat ze kan horen en leren spreken. Hoe eerder de implantaten geplaatst worden, hoe beter.

Maar Ewa en haar familie hebben nog geen verblijfsvergunning, en daarom worden de implantaten niet vergoed. Het meisje krijgt de implantaten niet.

Inmiddels heeft Ewa in 2018 toch een verblijfsvergunning gekregen, op 6-jarige leeftijd. Vanwege haar leeftijd kon ze toen nog maar één gehoorimplantaat krijgen.

Lees ook:

- UMCG wilde baby zonder verblijfsvergunning niet opereren