Kans op vertrek burgemeester Froukje de Jonge: 'Mijn partij zit in Almere aan tafel'

De kans is groot dat waarnemend burgemeester Froukje de Jonge van de gemeente Stadskanaal afscheid neemt van de Kanaalstreek en terugkeert als wethouder in haar woonplaats Almere.

De Jonge, tussen 2014 en 2018 al eerder wethouder voor het CDA in Almere, is door haar partij gevraagd of ze beschikbaar is als kandidaat-wethouder. Daarop heeft ze ja gezegd.

Het CDA onderhandelt, samen met Leefbaar Almere, met de partijen VVD, D66 en de ChristenUnie over deelname aan een nieuwe coalitie in Almere.

Politiek crisis

'Ze hebben gevraagd of ik in principe bechikbaar ben', zegt ze. 'Ik heb altijd gezegd dat ik ongeveer anderhalf jaar in Stadskanaal zou blijven. Dat is nu zo. Helemaal afhankelijk van onderhandeilngsuitkomsten, portefeuilles en wat dies meer zij ben ik zeker bereid om te kijken of ik daar iets moois kan doen.'

Er is sprake van een politieke crisis in Almere, sinds de VVD, D66 en ChristenUnie in november 2019 het vertrouwen opzegden in de Partij van de Arbeid. De afgelopen jaren sneuvelden onder meer Loes Ypma, Jerzy Soetekouw en Tjeerd Herrema als wethouder in Almere.

Toch is de politieke crisis voor De Jonge geen belemmering om terug te keren. De Jonge woont in Almere, verblijft doordeweeks een aantal dagen in Stadskanaal en ondanks het feit dat ze de baan in Stadskanaal uitdagend vindt, valt het haar steeds lastiger om doordeweeks van huis te zijn.

De CDA-politica heeft vijf kinderen, waarvan er drie nog thuis wonen. Ze voelt het vertrouwen van haar eigen partij, en ook van Leefbaar Almere, de partij die medeonderhandelt over de vorming van een nieuw gemeentebestuur.

Kroonbenoemde burgemeester

Wanneer De Jonge vertrekt, zal de gemeenteraad van Stadskanaal opteren voor een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester die weer voor een periode van zes jaar aantreedt. Bert van Beek, fractievoorzitter voor de ChristenUnie in Stadskanaal, pleitte daar in een eerder stadium voor en hij kreeg bijval van meerdere partijen uit de gemeenteraad van Stadskanaal.

Het is afwachten of de provincie Groningen daarmee akkoord gaat. De provincie is sinds het afketsen van de fusie tussen de gemeenten Veendam, Pekela en Stadskanaal wel met de gemeenten in gesprek geweest over de bestuurlijke toekomst, maar nimmer heeft gezegd dat de drie gemeenten afzonderlijk van elkaar verder kunnen gaan en weer aanspraak kunnen maken op een kroonbenoemde burgemeester.