Binnen enkele weken duidelijk of Werkplein Fivelingo privacy schond

De cliëntenraad van het werkplein kreeg meerdere klachten hierover. Volgens sommige cliënten werden in groepsgesprekken vragen gesteld over gezondheid en schulden.

Vanwege de onrust is Werkplein Fivelingo een intern onderzoek gestart om te kijken of de privacy van cliënten in het geding kwam. Joostens, tevens bestuursvoorzitter van het werkplein, is ervan overtuigd dat de medewerkers zich aan de wet houden.

Oppositiepartij PvdA in Delfzijl is daar niet gerust op en drong er tijdens de raadsvergadering donderdagavond op aan om onmiddellijk te stoppen met het stellen van mogelijk privacy-gevoelige vragen:

'Er is een beeld ontstaan dat Werkplein Fivelingo onjuist handelt. Dat wordt bevestigd door twee advocaten die wij gesproken hebben', zegt raadslid Janny Volmer.

Het voorstel van de PvdA werd alleen gesteund door oppositiepartijen Lijst Stulp en PVV en kreeg daarmee geen meerderheid. De coalitiepartijen willen eerst het onderzoek afwachten.

In Appingedam diende de PvdA dezelfde motie twee weken geleden in. Ook daar kreeg de oppositiepartij geen meerderheid achter zich. In Loppersum zit de PvdA in de coalitie. Daar is de motie afgelopen maandag niet ingediend.

Werkplein Fivelingo kreeg vorig jaar te maken met een tegenvaller van bijna twee miljoen euro, onder meer doordat te weinig uitkeringsgerechtigden doorstroomden naar werk.

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, financieel verantwoordelijk voor het werkplein, voeren daarom de druk op en willen dit jaar tweehonderd mensen extra aan een baan helpen.

