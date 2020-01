Ronde van Groningen start en finisht dit jaar in Usquert

De start- en finishlijn van de 42ste Het Hogeland Ronde van Groningen zijn op zaterdag 7 maart in wielerdorp Usquert getrokken. De afgelopen vier jaar was Uithuizermeeden de start- en finishlocatie.

Deze eerste vrije klassieker van de Nederlandse wielerkalender in 2020 is 174 kilometer lang en voert door een groot deel van de provincie. De renners krijgen in de finale nog een omloop van tien kilometer voor de wielen, zodat het publiek de renners een keer extra ziet passeren.

Daarmee is Usquert op de eerste zaterdag in maart een tijdelijk middelpunt van de Nederlandse wielerwereld. Het wielerdorp is bekend vanwege het jaarlijkse criterium Rondom de Bult van Usquert.

'Hopen op een sterke winnaar'

Wethouder Harmannus Blok, die onder meer sport in zijn portefeuille heeft, is blij met de komst van de Het Hogeland Ronde van Groningen.

'De historie van Usquert is verweven met het wielrennen, er is groot draagvlak in het dorp', stelt de wethouder.

'De route voert voor een groot deel door Het Hogeland en biedt daarmee Usquert en de wijde omgeving een dag met topsport en vermaak. We kijken er naar uit weer een sterke winnaar te mogen begroeten.' Ondanks de gewijzigde start- en finishlocatie is de route vrijwel ongewijzigd ten opzichte van andere jaren.

Ottema laatste Groningse winnaar

De complete Nederlandse top van de continentale (oftewel semi-professionele) teams, zoals Metec-TKH, Vlasman, VolkerWessels-Merckx, SEG Racing Academy en A Bloc-Ride to win staat aan de start. Uiteraard ontbreekt de Noordelijke Wieler Vereniging Groningen (NWVG) niet op het appèl.

Het deelnemersveld wordt compleet gemaakt door clubteams als Trias, Rockpalast, SWABO, WRV De Peddelaars, De Zwaluwen-Almelo, WV De IJsselstreek, Team Reggeborgh, Dutch Food Valley Cycling Team, Jan van Arckel, ARTV De Adelaar en Wieler Ploeg Groot Amsterdam.

Coen Vermeltfoort won vorig jaar de Ronde van Groningen. De in Muntendam geboren Rick Ottema was in 2018 de laatste Groninger die wist te winnen.