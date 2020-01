Delfzijl wil meer gastlessen op basisscholen

Een voorstel hierover van de PvdA en het CDA is donderdagavond unaniem aangenomen.

Op bezoek

De partijen willen kijken of scholen in de nieuwe gemeente Eemsdelta zich kunnen aansluiten bij IMC Basis. Bij dat lesprogramma krijgen kinderen wekelijks les van vakexperts, bijvoorbeeld artsen, rechters, wetenschappers en journalisten. Ook gaan ze daar op bezoek.

PvdA-raadslid Janny Volmer hoopt daarmee de achterstanden bij scholieren in het gebied te verkleinen: 'Veel kinderen groeien hier op in armoede, waardoor ze al vanaf hun jeugd op achterstand raken. Om hun kans op werk te vergroten, is het goed om hen vroegtijdig een beeld te geven van alle mogelijkheden.'

Eemsdelta

Volgens de partij hebben schoolbesturen Marenland en Noordkwartier al positief gereageerd. Wethouder Jan Menninga (Lokaal Belang Eemsdelta) reageerde niet direct enthousiast: 'Het is een goed plan, maar dit kunnen wij niet alleen doen als Delfzijl. We moeten hierin samen optrekken met fusiepartners Appingedam en Loppersum.'

Daarnaast is de gemeente bezig met een apart programma om het onderwijs voor kinderen uit de wijk Delfzijl Noord te verbeteren. 'Daarmee zijn we al in een vergevorderd stadium en dat plan zou ik hier niet onder laten vallen', zegt Menninga.

Weekendscholen

Delfzijl gaat de komende periode in overleg met Appingedam en Loppersum om aan te sluiten bij IMC Basis. Volmer hoopt in 2021, bij de start van de nieuwe gemeente Eemsdelta, los te kunnen.

Basisschool De Waterlelie in Winschoten maakt al gebruik van IMC Basis. In Groningen is de IMC Weekendschool actief, waarbij leerlingen uit kansarme gezinnen elke zondag kennismaken met een beroep.

In de Delfzijl en omstreken draait daarnaast Petje af Hogeland, waarbij leerlingen elke zondag les krijgen van mensen uit verschillende beroepsgroepen.

