'Vuurwerk wordt straks vol gas de grens over gereden door Jan en alleman'

Vuurwerkverkoper Martin West uit Stad ziet niks in een verbod op het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen door consumenten. Dat komt er dit jaar al, meldt de NOS op basis van Haagse bronnen.

'Ondoordacht besluit'

'Dit is natuurlijk niet een hele goede ontwikkeling', vindt West. 'Los van het omzetverlies levert de politiek een ondoordacht besluit. Ik denk niet dat deze maatregel het gewenste resultaat gaat opleveren.'

Grijs gebied

'De knallers en de vuurpijlen die bij onze buurlanden beschikbaar zijn, worden straks gewoon vol gas de grens over gereden door Jan en alleman. Wat wij nu verkopen is allemaal gekeurd en ligt in bunkers, je weet wat je in huis hebt. Dat verschuift straks naar een grijs gebied.'

'Alles dat knalt voor 31 december 18:00 uur, daar is op te handhaven. Want dat is verboden. Maar dat lukt niet en dus denkt men: weet je wat, we trekken de stekker uit het legale knalvuurwerk en dan is het probleem opgelost.'

Hulpverleners belaagd

'Het is idioot dat hulpverleners belaagd worden, daar moet je veel harder tegen optreden. Maar van de rotjes die wij verkopen schrikken ze niet eens. Het gaat om het illegale spul. En dat is niet wat wij verkopen.'

