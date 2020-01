Sierhuis in het buitenland voor afronden transfer; interesse voor Hrustic

Kaj Sierhuis (rechts) juichend met de fans in mogelijk zijn laatste duel namens FC Groningen (Foto: OrangePictures)

Sierhuis is in het buitenland vanwege de transfer en mist logischerwijs de afsluitende training in de aanloop naar het competitieduel tegen PEC Zwolle (uit) van komende zaterdag.

Gesprekken gaan door

Ajax, eigenaar van Sierhuis, en FC Groningen zijn nog in gesprek over de invulling van de transfer. FC Groningen heeft het eerste recht om de spits komende zomer vast te leggen. Nu er vervroegd beweging is, moeten de clubs tot een gulden middenweg komen.

Hrustic gewild

Inmiddels is er ook buitenlandse interesse voor Ajdin Hrustic. De 23-jarige middenvelder speelde tot nu toe 69 wedstrijden in het shirt van de FC. Om welke club(s) het gaat, is nog onbekend.

Linksback Django Warmerdam kon naar FC Utrecht, maar FC Groningen sloeg een bod van de Domstedelingen af. Warmerdams contract loopt deze zomer af.

