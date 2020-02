Deze dag: Juffrouw Dien sterft in het harnas

Ze gaat de boeken in als 'de ongekroonde koningin van Schiermonnikoog'. We gaan terug naar deze dag in de geschiedenis, 2 februari 1981, de dag dat Juffrouw Dien in het harnas stierf.

Als 17-jarig meisje zet Alberdina Bol samen met een vriendinnetje voor het eerst voet op Schiermonnikoog. Het is liefde op het eerste gezicht, want in de rest van haar leven wordt ze één met het eiland.

Jarenlang is ze de steun en toeverlaat van Sake van der Werff, eigenaar van Hotel Pension Van der Werff. Als hij in 1955 overlijdt, neemt Bol het hotel over. In de jaren die volgen krijgt ze de bijnaam 'Juffrouw Dien'.

Vanaf haar vaste plek in de gelagkamer runt ze het hotel op haar eigen huiselijke manier. 'U ontvangt de gasten alsof ze op visitie zijn', omschrijft de burgemeester van het eiland de sfeer. Zelfs Prins Bernard valt voor het hotel en is een graag geziene gast.

'Eigenlijk ben ik een heel verlegen mens. Ik hoef geen middelpunt te zijn. Ik ben geen feestmens, ik ben meer een werkmens. Als een ander maar plezier heeft, dan vind ik het al lang goed', zegt ze over haar werk bij het hotel. Tijd voor een privé- en liefdesleven heeft ze niet. 'Je moet jezelf wegcijferen.'

Dat Juffrouw Dien geliefd is, blijkt in 1974 als wordt gevierd dat ze 50 jaar op het eiland aan het werk is. Vanaf de vaste wal vertrekt een extra boot met gasten naar Schier voor haar feestje. Ondanks het feit dat ze zelf niet van de feestjes in, geeft ze in de krantjes mondjesmaat toe dat het toch wel leuk is.

Na het jubileum gaat ze de eigenaresse stug door met wat ze al die jaren heeft gedaan: vol overgave het hotel runnen. Tot die ene dag in 1981, zondag 2 februari. Juffrouw Dien krijgt last van haar hart en wordt met de helikopter naar de vaste wal gebracht. In Groningen overlijdt ze, een leegte op Schier achterlatend.

Zelf keert ze nooit meer terug naar haar geliefde eiland. Juffrouw Dien wordt begraven in haar geboorteplaats Zoutkamp. Haar grafzuil meldt een boodschap die niemand mag vergeten: zij was de eigenaresse van Hotel van der Werff. En dat zal altijd zo blijven.