FC houdt 2 miljoen over aan transfer Sierhuis

Zoals bekend hadden FC Groningen en Ajax een ingewikkelde constructie bedacht op het moment dat Sierhuis anderhalf jaar geleden aan de Trots van het Noorden werd verhuurd. Technisch Directeur Mark-Jan Fledderus kon de spits uit Noord-Holland aan het eind van het lopend seizoen kopen voor één miljoen euro. Ajax kon de 21-jarige spits daarna op ieder moment terugkopen voor een bedrag van 2,5 miljoen euro.

Franse interesse

Afgelopen dinsdag kwam de Franse middenmoter Stade de Reims voor het eerst bij FC Groningen. De Fransen meldden zich bij de zaakwaarnemer van Sierhuis waarna er contact op werd genomen met Fledderus.

Later op de avond zat er in Groningen een delegatie van de Franse club om tafel met de directie van FC Groningen. Een eerste bod van zo'n 2,2 miljoen euro werd volgens bronnen direct door Fledderus van tafel geveegd. Sierhuis wilde graag naar Frankrijk vertrekken en met het oog op de constructie bleven FC Groningen, Ajax en Stade de Reims in gesprek.

Bod van 4 miljoen euro

Het bod van de Fransen werd daarna, na lang onderhandelen, uiteindelijk verhoogd tot zo'n vier miljoen euro, waar FC Groningen uiteindelijk mee akkoord is gegaan. Dat bedrag wordt door de hierboven genoemde constructie gedeeld met de Amsterdammers, die tot op de dag van vandaag het salaris van Sierhuis betaalden.

De Trots van het Noorden houdt dus puntje bij paaltje twee miljoen euro over aan een speler die gehuurd werd en nog geen eigendom van de club was. Tevens waren er intern nog steeds vraagtekens of Sierhuis wel de ideale spits voor FC Groningen was. De komende maanden wilde Fledderus waarschijnlijk pas een besluit nemen over de gehuurde spits.

Medische keuring

Op dit moment is Sierhuis in Frankrijk om medisch gekeurd te worden en de laatste plooien glad te strijken omtrent zijn transfer. Hij kwam in 33 eredivisiewedstrijden voor FC Groningen in actie waarin hij negen keer scoorde. In Frankrijkligt een contract voor de duur van 4,5 jaar op hem te wachten.

Geen Zeefuik-clausule

Fledderus heeft naar verluidt nog een ijzer in het vuur gegooid voordat de deal, met de Fransen uiteindelijk beklonken werd. Toen Zeefuik in de winter van 2018 door FC Groningen werd aangetrokken, betaalde toenmalig directeur Hans Nijland 300.000 euro voor de talentvolle rechtsback.

Ajax kon Zeefuik echter te allen tijde terugkopen voor 800.000 euro. De waarde van Zeefuik op dit moment ligt echter veel hoger. Intern wordt bij FC Groningen gesproken van een transferwaarde die ligt tussen de drie en vijf miljoen euro.

Interesse voor Zeefuik afgewimpeld

Die constructie is na het doen van de deal omtrent Sierhuis aangepast. Ajax krijgt een percentage op het moment dat Zeefuik verkocht wordt, maar de terugkoopclausule is uit het contract gehaald. Ook was er deze winter nog interesse van minimaal één club omtrent de rechtsback van FC Groningen. Daar is de Trots van het Noorden niet op ingegaan.

Fledderus wilde volgens ingewijden pas de deal beklinken op het moment dat hij een vervanger voor Sierhuis had gevonden, maar vanwege de tijd heeft hij deze voorwaarde donderdagavond laten varen. Anders had Sierhuis niet meer gekeurd kunnen worden in Frankrijk.

Te Wierik niet naar Derby

Verder blijft de interesse voor Mike te Wierik en Samir Memisevic ook nog concreet. FC Groningen heeft momenteel meerdere biedingen van het Engelse Derby County afgeslagen voor Te Wierik. De aanvoerder loopt aan het eind van het seizoen uit zijn contract en zou maar wat graag aan de slag gaan in Engeland.

Chinese interesse voor Memisevic

Verder hebben nog steeds twee Chinese clubs belangstelling voor Memisevic, maar de druk om hem te verkopen ligt iets lager aangezien de transfermarkt in het Oosten nog tot eind februari open is.

Op spitsenjacht

FC Utrecht probeerde Django Warmerdam nog tussentijds over te nemen en is er nog belangstelling voor Ajdin Hrustic van een buitenlandse club. Tevens probeert FC Groningen op dit moment nog steeds een spits aan de selectie toe te voegen, maar zover is het op dit moment nog zeker niet.

De Europese transfermarkt sluit om middernacht. Technisch directeur Fledderus wilde niet reageren.

