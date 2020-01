Aanvoerder ON-vrouwen: 'We willen niet overlopen worden door Heerenveen'

ON-aanvoerder Sanne Beerta in actie tegen The Knickerbockers (Foto: Eigen foto)

Het niveauverschil tussen beide voetbalteams is aanzienlijk. Oranje Nassau speelt in de hoofdklasse. De Friezinnen spelen twee divisies hoger.

Benieuwd

'We zijn benieuwd waar we staan. We willen niet overlopen worden dus we gaan wel verdedigend spelen. Wij trainen twee keer per week, zij dagelijks', vertelt aanvoersder Sanne Beerta. Ze zorgde er zelf voor dat haar ploeg zich plaatste voor de achtste finales. Ze scoorde de enige treffer in het duel in de tussenronde tegen ACV uit Assen.

Finale

Oranje Nassau bereikte lang geleden twee keer de finale van het nationaal bekertoernooi. In 2005 werd er met 5-0 gewonnen van Be Quick '28. Vier jaar later ging de eindstrijd verloren tegen Seastum uit Zeist. Beerta weet daar weinig van.

'Vijf jaar geleden ben ik hier komen spelen. Maar het is goed om te horen dat Oranje Nassau vaker de finale heeft gehaald dan Heerenveen.' Namen uit die tijd zeggen haar dan ook niets.

Samenwerking

Het was nog in de tijd dat het vrouwenvoetbal min of meer in de kinderschoenen stond. Oranje Nassau was destijds nog een satellietclub van Heerenveen. Een kleine tien jaar geleden werd de samenwerking beëindigd.

'Nu is het zo dat er af en toe een speelster naar Heerenveen vertrekt. Andersom gebeurt het ook nog wel eens dat er bij ons iemand van Jong Heerenveen komt spelen', zegt Beerta.

Doel: promotie

De ambities van de vrouwentak blijven onder meer daardoor in stand. Het doel is om dit seizoen te promoveren naar de topklasse, het op-een-na hoogste niveau in Nederland. Momenteel staat ON vijfde in de hoofdklasse.

Wat er nog aan ontbreekt is promotie. Op de site van de club is niets te vinden over de bekerwedstrijd tegen Heerenveen, maar wel een uitgebreide voorbeschouwing op de wedstrijd het eerste elftal bij de mannen. Beerta: 'Wij zouden ook graag gepromoot worden. We moeten het allemaal zelf doen. Dat vind ik wel jammer.'

Wellicht dat een goede wedstrijd tegen Heerenveen daar bij kan helpen.