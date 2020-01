Groningers winnen Nationale Prijs Onderwijsjournalistiek 2020

De Groningers Jasper Been, Koen Marée en Bart Hekkema hebben de Nationale Prijs Onderwijsjournalistiek 2020 in de wacht gesleept.

Het drietal werd donderdagavond tot verrassing van henzelf op het podium van De Balie in Amsterdam geroepen.

Verrassing

'Op weg naar Amsterdam filosofeerden we in de trein al wie er waarschijnlijk zou gaan winnen', vertelt Marée. 'We kwamen eigenlijk unaniem uit op een artikel uit de Volkskrant, over het Haga Lyceum. Het kon bijna niet anders dan dat dat verhaal zou winnen, dachten we. Maar tot onze verrassing werden wij naar voren geroepen.'

De verrassing zat 'm volgens Marée ook vooral in het feit dat zij zelf 'nog maar net komen kijken', terwijl veel van de andere genomineerden hun sporen in de (onderwijs)journalistiek al lang en breed verdiend hebben.

De concurrentie werkt namelijk bij media als NRC, de Volkskrant en Elsevier, terwijl geen van de drie RUG-studenten jounalist als hoofdberoep heeft. Marée (medewerker DvhN) is net klaar met zijn studie Europese taal en cultuur, Been (GroenLinks) studeert economie, terwijl Hekkema (PvdD), met al een leraarbevoegdheid op zak, zojuist is begonnen aan een research master geschiedenis.

Koffiedrinken

Marée: 'In november 2018 benaderden we Johannes Visser, die onderwijs doet voor De Correspondent. We lieten hem weten dat we veel problemen op universiteiten zagen, zoals de aantallen studenten en de werkdruk, en dat we daar veel documenten over hadden. Of we niet een keer koffie konden drinken?'

Kunnen jullie schrijven?, vroegen ze ons in januari 2019. Ja, dat kunnen we wel, bluften we Koen Marée, winnaar Nationale Prijs Onderwijsjournalistiek 2020

Lang verhaal kort: een paar maanden later kregen de drie de vraag of ze het verhaal misschien zélf op papier wilden zetten. 'Kunnen jullie schrijven?', werd ons in januari vorig jaar gevraagd. Ja, dat kunnen we wel, bluften we. En zo is het gekomen.'

Mogelijke oplossingen

Been, Marée en Hekkema kregen de prijs voor een serie verhalen voor De Correspondent over de bekostiging van het Hoger Onderwijs en de onderlinge concurrentie tussen universiteiten. Wat de jury vooral zo aansprak, was het feit de drie Groningers niet alleen kwamen met een sterke analyse van de problematiek, maar bovendien kwamen met mogelijke oplossingen.

'Dat vond de jury lovenswaardig', zegt Marée.

Vooral de eer

Wat de Nationale Prijs Onderwijsjournalistiek precies inhoudt? 'Vooral de eer natuurlijk', zegt Marée. 'Alleen al het feit dat we waren genomineerd, vonden we een enorme eer. Daarnaast is er een geldprijs van 2000 euro aan verbonden. Die gaan we met z'n drieën verdelen.'

