'De game-industrie in Groningen heeft meer ondernemerschap nodig'

Internationaal is de game-industrie behoorlijk in ontwikkeling. Wereldwijd is de omzet 130 miljard dollar. Vanuit Groningen proberen ontwikkelaars aan te haken. Dat blijkt vaak lastig, want een game ontwikkelen is niet hetzelfde als ondernemer zijn.

Er is een aantal plekken in Groningen waar groepen ontwikkelaars bezig zijn hun ultieme game of spel te maken. Aan de Europaweg huist Game Bakkery en ook Indietopia. Eén van de plekken in Groningen waar ze bezig zijn om ondernemers in de game-industrie succesvol te laten zijn.

De wil is er

De nieuwe ruimte van het platform in Het Kwadraat, aan de Lübeckweg in Groningen, staat klaar om de game-industrie verder te laten groeien. Vanaf maart 2020 zijn alle ruimtes verhuurd. Merijn de Boer is directeur van Indietopia. 'Alle bedrijven kwamen via via met ons in contact. We hebben geen minuut reclame gemaakt. De wil om mooie dingen te maken, die is er volop.'

Commercieel een vies woord

De doelstelling is om kleine bedrijven te helpen en dat is nodig, licht De Boer toe. Hij is via de internetsector in de wereld van gaming terechtgekomen. 'Het ontwikkelen van games kun je zien als ambachtelijk werk. Commercieel zijn, of überhaupt je boterham ermee willen verdienen, is soms een vies woord. Net als in de kunstensector. Het is aan ons om het bouwen van games en het ondernemen dichter bij elkaar te brengen.'

Een hele toer

Op het moment dat een game scoort, stroomt het geld binnen. Maar een succesvol spel in de markt zetten, is een hele toer. Het Finse bedrijf Rovio bijvoorbeeld, bracht ruim tien jaar geleden het spel Angry Birds op de markt. Dat is een wereldwijd succes geworden. Maar het was wel de 52e game die door de Finnen gelanceerd werd. 'Wij creëren hier speelruimte die zo'n succes mogelijk maakt.'

'Tandje erbij'

De ultieme droom van een ontwikkelaar is om mondiaal met een game te scoren. Maar het is als kleine zelfstandige niet eenvoudig om een plek te verwerven op de wereldmarkt. 'Nederland loopt wereldwijd niet voorop. We maken niet op regelmatige basis financiële klappers. Er kan zeker wel een tandje bij,' vindt De Boer.



Een schop onder de kont

Tobias van Zanten (l) en Lars Warink. Lars Warink runt met zijn kompaan Tobias van Zanten Tweetal Studios. Ze werken sinds een kleine twee jaar aan het spel Crimson Resonance, over de mysterieuze kracht 'The Resonance' in een grote mijncoöperatie. 'Ik heb altijd gedacht dat het een hobby zou blijven en het niet haalbaar zou zijn om er mijn brood mee te verdienen. Maar sinds we het accelaratorprogramma van Indietopia doorlopen hebben, gaat het veel beter dan verwacht.' In Dubrovnik werd tijdens een festival zelfs al een Award gewonnen. 'We verdienen nog geen geld, maar met de hulp vanuit Indietopia en af en toe een schop onder onze kont, krijgen we steeds meer gevoel bij de zakelijke kant.' Warink is het liefst visueel bezig en vindt aangifte doen van inkomstenbelasting een zware klus, maar het went langzaam. 'We zijn ons ook bewust geworden dat marketing veel belangrijker is dan de game zelf. Verder krijgen we via Indietopia toegang tot belangrijke internationale netwerken.' Warink en Van Zanten hopen Crimson Resonance binnen een jaar te lanceren.



De Boer vindt het belangrijk dat de game-industrie in Groningen goed van de grond komt. Zijn kompaan Mendel Bouman begon in 2014 en legde onder andere verbinding met Hamburg, de belangrijkste stad op het gebied van gaming in Duitsland.

Complexe industrie

Vanaf 2018 ging De Boer de kar trekken. 'Ik ben blij met de 24 werkplekken die we gecreëerd hebben. Om verder te komen hebben we elkaar nodig. Het is een mooie industrie, maar wel een complexe.' De complexheid zit in het rendabel krijgen van bedrijfjes, het vergroten van het ondernemerschap en de snelheid van de branche. Soms komen er tientallen games per week op de markt.'

De totale omzet in Nederland ligt momenteel ergens tussen de 300 en 500 miljoen euro. Ter vergelijking: De omzet van het eerder genoemde bedrijf Rovio bedroeg in 2018 ruim 280 miljoen euro. Er zijn nog behoorlijke stappen te zetten.

Overheid steunt

De overheid vindt het belangrijk om de game-industrie in Groningen op de kaart te zetten. Indietopia heeft in 2018 via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de provincie Groningen overheidssteun van 200.000 euro gekregen. Via het Stimuleringsfonds Creatieve industrie kan ook publiek geld beschikbaar komen.

Provincie Groningen staat erachter

De provincie ziet het belang laten ze in een reactie weten. 'Als Provincie Groningen stimuleren we de ontwikkeling van een sterkere game-industrie in Groningen omdat dit een bijdrage levert aan de werkgelegenheid. In de stad Groningen zijn er momenteel zo'n 25 game-development-bedrijven. Tegelijkertijd studeren in Noord-Nederland jaarlijks ongeveer 350-450 studenten af in game-design en game-development. Dat is meer dan de vraag. Daardoor vertrekken talentvolle afgestudeerden naar de Randstad of gaan werken in een andere sector. Het platform Indietopia heeft als doel om deze afgestudeerden de vaardigheden bij te brengen en ruimte te bieden zodat zij een eigen succesvolle onderneming kunnen starten. Een belangrijke bijdrage om meer mensen in deze sector werk te bieden.'



De Boer sprak ook met particuliere investeerders. 'Je merkt dan die vaak voor de rendementen gaan en andere intenties hebben dan de sector structureel verder helpen. Dan moeten ze echt bij de grote games zijn. Fortnite bijvoorbeeld zet 2 miljard dollar per jaar om.'

Meedoen niet gratis

Een jaar na de start was Indietopia voor 30 procent kostendekkend en de doelstelling is om in 2024 de kosten voor 75 procent terug te verdienen. Met de uiteindelijke ambitie om volledig zelfbedruipend te worden. Meedoen aan Indietopia is niet gratis. 'We hebben een social return clausule. 15 procent van de omzet moet gedeeld worden. Dat geld wordt gebruikt om andere bedrijven te steunen. We helpen veel en dat kost geld.'

Talent verdwijnt

Er zijn wel hordes te nemen. Zo verdwijnt talent dat in de regio opgeleid wordt te gemakkelijk naar elders. 'De meesten komen in andere industrieën terecht, bijvoorbeeld bij een reclamebureau, of gaan naar het buitenland.' De Boer zit in de werkveldcommissie van de Hanzehogeschool en probeert via die rol het talent in de gaten te houden.

En Groningen ligt ten opzichte van het Westen nog altijd ver weg. 'Ik spreek geregeld met mensen binnen de industrie in de Randstad en voor hen lijkt Groningen ver weg. Ze wilden liever tijdens een event in Keulen afspreken waar ik ook bij was dan dat ze naar Groningen kwamen.'

Groter denken?

De vraag is of De Boer en co het niet te klein aanpakken? 'Nee. We moeten eerst zorgen dat we een basis creëren. Voor 2021 zetten we in op structurele subsidies van 350.000 euro per jaar. In ruil daarvoor willen we de huidige lijn voortzetten en in 4 jaar tijd 100 banen creëren. Dat kan nog niet zonder hulp.'