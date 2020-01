Duitsland en Nederland werken samen in strijd tegen plofkrakers

Een plofkraak in de Groningse wijk Lewenborg in april 2019 (Foto: ProNews)

De politie in de Nederlands-Duitse grensregio gaat intensiever samenwerken in de strijd tegen de voornamelijk uit Nederland afkomstige plofkrakers.

Vrijdag maakte de politie in de deelstaat Nedersaksen bekend een speciaal rechercheteam opgetuigd te hebben om de plofkrakers op te sporen. Dit team gaat nauw samenwerken met de politie in de zuidelijker gelegen deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen en met de politie in Nederland.



Grensoverschrijdend

Het nieuwe rechercheteam bestaat volgens een woordvoerder van de politie in Osnabrück uit ervaren rechercheurs. De bovenregionale samenwerking moet de grensoverschrijdende samenhang van de plofkraken in kaart brengen.

Volgens de Duitse politie is de Nederlandse dadergroep goed georganiseerd. 'We hopen door onze zeer goede en nauwe samenwerking met de politie in Nederland en Noord-Rijnland-Westfalen de daders op het spoor te komen', aldus de woordvoerder.



Veel schade

Alleen al in Nedersaksen zijn sinds 2015 met name in de regio's Emsland - grenzend aan de provincie Groningen - en Bentheim 63 geldautomaten opgeblazen, aldus de Duitse politie. De schade aan gebouwen bedraagt meer dan vier miljoen euro.

De werkwijze van de daders is altijd dezelfde, aldus de politie. 'Ze proberen geldautomaten van banken te laten exploderen om zo geld buit te maken. Meestal vluchten ze met een snelle auto. Door de ontploffing en de drukgolf ontstaat vaak behoorlijke schade aan gebouwen en goederen, waarbij er ook gevaar is voor omwonenden.'

