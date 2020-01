Cruiseschepenproducent Meyer Werft bereikt mijlpaal in jubileumjaar

Veel Groningers kennen de scheepswerven in onze provincie aan het Winschoterdiep wel. Maar die scheepswerven vallen in het niet als je ze vergelijkt met een scheepswerf vijftig kilometer verderop, over de Duitse grens.

Die scheepswerf, Meyer Werft in Papenburg, bestaat deze week precies 225 jaar. In al die jaren heeft Meyer Werft zich ontwikkeld tot één van de grootste producenten van cruiseschepen ter wereld. De schepen worden als een soort bouwpakket samengesteld uit verschillende onderdelen.

Twee miljard euro

Dagelijks werken er zo'n 7200 mensen in de Duitse scheepswerf, waar op jaarbasis drie cruiseschepen worden afgeleverd. Daarmee wordt liefst twee miljard euro in het laatje van Meyer Werft gebracht. De Iona is het volgende cruiseschip dat wordt klaargestoomd om oceanen te trotseren.

Cruiseschip Iona in de scheepswerf van Meyer Werft. Het schip wordt dit voorjaar te water gelaten (Foto: Meyer Werft)



Groter dan de Iona zijn de cruiseschepen in Papenburg nog niet gemaakt. Er kunnen 5200 passagiers terecht in het schip, ongeveer net zo veel mensen als er in heel Scheemda wonen. Bovendien gaat de scheepswerf een fraaie mijlpaal tegemoet als het schip in de lente klaar is.

Eén op de zeven

'De Iona wordt het vijftigste cruiseschip dat in Papenburg is gemaakt', vertelt Florian Feimann namens de werf. 'De Homeric in 1986 was het eerste cruiseschip. Dat betekent dat één op de zeven cruiseschepen in de wereld in Papenburg is gemaakt.'

Met de Iona heeft Meyer Werft ook meteen haar plafond bereikt, want grotere cruiseschepen kunnen er in de scheepswerf niet worden geproduceerd. Wie het schip graag van dichtbij wil zien, heeft geluk. Want net als Quantum of the Seas zal ook de Iona proefwater maken in de Eemshaven. Waarschijnlijk gebeurt dat in maart.

