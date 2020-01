Pé en Rinus kondigen nieuwe tournee aan

Veertig jaar geleden stonden ze voor het eerst samen op het podium: Peter de Haan en Frank den Hollander, alias Pé Daalemmer en Rooie Rinus. Het creatieve vuur van het duo is nog lang niet gedoofd want ze kondigden een nieuwe tour aan.

'We hadden besloten om samen een liedje te spelen op een soort bonte avond van studentenvereniging Albertus Magnus', blikt De Haan terug op hoe het allemaal begon. 'Met dat liedje hebben we vandaag op de kop af veertig jaar geleden voor het eerst opgetreden. We hadden nog geen idee dat er meer zouden komen. En kijk, veertig jaar later doen we het nog.'

Met gitaar en laptop op Schier

Beide artiesten hebben hun koffers gepakt om voor een weekend af te reizen naar Schiermonnikoog. Vanaf maart gaan ze met z'n tweeën weer op tournee langs de kleinere podia in Stad en Ommeland.

'We hebben een relaxte plek nodig waar we aan de slag kunnen met gitaar en laptop. En op Schier zijn we allebei al vaak geweest', licht Den Hollander de keuze voor het eiland toe. 'Je kunt er lekker je kop leegmaken als het even niet gaat', vult De Haan aan.

De Containers

Het is inmiddels tien jaar geleden dat Pé en Rinus voor het laatst in een show met nieuwe liedjes kwamen. In de tussentijd speelde het duo met hun band De Containers geregeld op de Zwarte Cross en andere gelegenheden.

Pé en Rinus goan weer lös

De nieuwe tournee van Pé en Rinus gaat in maart van start. In 2021 staat er een theatertour op het programma. Onder de titel 'Pé en Rinus goan weer lös' spelen ze dan samen met hun band De Containers.

