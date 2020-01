CDA: 'Carbidschieten moet blijven als traditie in Groningen'

Het CDA in de Provinciale Staten van Groningen wil dat het carbidschieten behouden blijft als traditie in onze provincie.

Vrijdag maakte de regering bekend dat er bij de komende jaarwisseling een gedeeltelijk vuurwerkverbod geldt. 'Er klinken geluiden dat dit ook voor het carbidschieten gaat gelden en dat wil het CDA voorkomen', laat de Statenfractie weten.

Immaterieel erfgoed

'Carbidschieten bestaat al meer dan honderd jaar in Groningen en is in 2014 geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed in Nederland. Volgens het CDA is het een waardevolle traditie en moet alles wat van waarde is, beschermd worden.'

Leefbaarheid platteland

Daarnaast is carbidschieten volgens het CDA belangrijk voor de leefbaarheid op het platteland. Statenlid Jesper Bergsma: 'De leefbaarheid in de provincie Groningen staat door de krimp onder druk. Het carbidschieten is een traditie die bijdraagt aan de verbondenheid in de dorpen en geeft daarmee een impuls aan de leefbaarheid.'

