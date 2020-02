Rondje Groningen: Houd de wacht!

Een kat die een winkelcentrum bewaakt, een beer die een oogje in het zeil houdt in de fietsenstalling en reeën op klompen. Het lijkt wel Dierendag vandaag. Maar het is slechts een kakelvers Rondje Groningen.

1) Reeën met 'klompjes' gaan viral

Af en toe zie je reeën door het Groningse landschap huppelen. Jaap Smit uit Stedum legde ook onderstaande reeën bij Tetjehorn vast. Door de diepe stappen in de klei lijken de dieren haast klompen te dragen.

2) Gerecycled

Deze pechservicevrachtwagen heeft wel een heel bijzonder tweede leven gekregen.

3) Kaart is útjûn

Marike vond afgelopen weekend een manier om Groningers op stang te jagen. Of hierdoor het percentage Groningse zwartrijders ineens explosief is gestegen, is niet bekend

4) In de weerspiegeling

Dat de Reitdiephaven in Stad zich goed leent voor kleurrijk fotomateriaal, weten we inmiddels. Dus is het leuk als de invalshoek eens anders is. En dus vonden we het de moeite waard om onderstaande weerspiegelingspost met jullie te delen.

5) Te hoog in de bol

Als je je fiets ergens in de stad op slot wilt zetten, doe het dan niet zoals onderstaande slimmerik.

6) Kiosk

Mocht je op Hoofdstation Groningen nou denken: 'Hé verrek, is de Kiosk verdwenen?' Dan is het antwoord daarop: ja, want verbouwingswerkzaamheden. Er is een nood-Kiosk, dat dan weer wel.

7) Beregezellig

Onderstaand Instagram-account is van de Nederlandse teddybeer Benny, die zich werkelijk op allerlei plekken op aarde op de gevoelige plaat laat zetten. Ditmaal was de fietsenkelder van het Forum Groningen aan de beurt. Goed voor een vrolijke entree.

8) Houd de wacht

Ook de entree van Winkelcentrum Lewenborg wordt streng bewaakt. Alhoewel streng, het lijkt meer op geïmproviseerd plekje voor een middagdutje. (Geef 'm overigens geen eten, anders komt-ie niet meer thuis, is op de deur te lezen)

9) Bomenkap

Het A-kerkhof in Stad is wat oude bomen armer en daar is niet iedereen over te spreken.

Al liggen er ook andere redenen aan ten grondslag.

10) Nog lang en gelukkig

Trouwen in het stadion van je favoriete club, het kan ook in Groningen. Zou Erik Anette zover hebben gekregen, of was het juist andersom? Hoe dan ook: veel geluk samen!

11) Waka Waka

In het NPO-programma Danny op Straat, streek journalist Danny Ghosen onder meer neer in de stadswijk Paddepoel, waar een 14-jarige jongen met een kapmes rondloopt om zich te beschermen. De jongeren schuwen ook straattaal niet, wat Dumpert dan weer op ideeën bracht.

