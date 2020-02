Kappers knippen 24 uur lang voor goede doel: 'Wel op eigen risico'

'Naar links! Naar rechts!' Het nummer van de Snollebollekes schalt het door de speakers, het is midden in de nacht, maar kapster Geralda Noorlag blijft rustig doorknippen.

In hotel-restaurant-café Het Gemeentehuis in Bedum is een tijdelijk kapsalon, ook midden in de nacht, tussen de feestende mensen. De teams van twee kapperszaken hebben de krachten gebundeld voor het goede doel. Ze knippen 24 uur lang. De opbrengst gaat, als onderdeel van de Bedumer Winterloop, naar het kankerresearchfonds van het UMCG.

'Er zijn zelfs klanten die om 04.00 uur 's nachts hebben geboekt. We hebben er natuurlijk voor gezorgd dat veel van onze klanten langskomen', vertelt Noorlag. In totaal zijn er zes stoelen.

Waar normaal gedineerd wordt, liggen nu bossen haar op de grond. 'Ik heb een goede stofzuiger', grapt eigenaar Harold Walraven. Hij vindt het initiatief van de dames ontzettend goed. De ruimte mogen de dames dan ook zonder vergoeding gebruiken. 'Ik hoefde er geen seconde over na te denken. Daar wilde ik gelijk aan meewerken.'

Alle medewerkers zijn speciaal voor de gelegenheid verkleed. Want het thema is 'carnaval'. Het startsein voor het 24-uur knippen is dan ook gegeven door Prins Carnaval van de carnavalsvereniging Oldeclooster uit Kloosterburen. Die kwamen daarvoor speciaal met de prinsenpraalwagen naar Bedum.

Doorzetten voor het goede doel

'Het grijpt je gewoon aan', zegt Noorlag. 'Iedereen kent wel iemand die te maken heeft gehad met kanker en de gevolgen daarvan. Dierbaren die je moet missen. Mensen in de familie die ziek zijn. Helaas heb ik ook mijn schoonvader verloren en is mijn vader ziek geweest. Op deze manier wil ik mijn steentje bijdragen.'

Collega Kapster Esther Fokkens vult haar aan. '24 uur knippen is niks in vergelijking met iemand die vecht tegen kanker. Dus ik draag zo graag mijn steentje bij'.

Een knipbeurt kost 25 of 50 euro. Bij vertrek krijgen de mensen een goodiebag. 'De mensen die meer geld hebben betaald krijgen een wat grotere tas met allemaal producten mee die door lokale ondernemers gesponsord zijn', vertelt Fokkens.

Klanten genoeg

Gerard Consten zit in de kappersstoel mee te deinen met de muziek terwijl Fokkens zijn haar doet en de tondeuse erbij pakt. 'Nee ik ben niet bang dat het mis gaat hoor', zegt hij zelfverzekerd. Consten heeft ook een afspraak in de nacht gemaakt. 'Ik ben 71 maar dit heb ik ervoor over. Dan maar even een kort nachtje.'

'Het is voor mij heel belangrijk om hier aan mee te doen. Ik ken ook veel mensen die te maken hebben gehad met kanker. Ongelooflijk wat kanker allemaal teweeg brengt', zegt Consten. 'Ik heb tegen mijn eigen kapper sorry gezegd. Ik ga voor één keer ergens anders heen. Ik draag hier graag wat geld aan bij', vertelt hij.

Bang om scherpte te verliezen?

Of de dames straks aan het einde van de 24-uur nog wel goed, mooi en precies kunnen knippen weet Fokkens nog niet. 'Dat is geheel op eigen risico. Haar groeit er zo weer aan hé. Alles voor het goede doel'.

Vorig jaar is er meer dan 12.000 euro bij elkaar geknipt. De kapsters hopen dat bedrag weer te evenaren. Zaterdagavond zal het eindbedrag bekend gemaakt worden.