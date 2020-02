Sierhuis gaat voor sprong in het diepe in Frankrijk

Minder dan een week geleden scoorde Kaj Sierhuis nog voor FC Groningen in de wedstrijd tegen Ajax, gisteren werd hij getransfereerd naar de Franse club Stade de Reims. 'Het is echt een sprong in het diepe.'

Eindelijk heeft Kaj Sierhuis tijd om alle appjes en berichtjes te beantwoorden die hij kreeg na zijn bliksemtransfer. Het waren hectische dagen voor de 21-jarige aanvaller, maar uiteindelijk kon hij zijn gewenste transfer maken.

Meest hectische dag

Een dag na de overwinning tegen Ajax hoorde Sierhuis voor het eerst van de belangstelling van de Franse club. 'Ik heb toen tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat ik de interesse zeker interessant vond. Ik ben toen veel gaan praten met mijn familie, vriendin, maar uiteraard ook met mijn zaakwaarnemer over deze stap', legt Sierhuis uit.

Een hectische dag als vrijdag maakte de oud-spits van FC Groningen nog niet vaak mee. 'Ik kreeg donderdagavond om elf uur toestemming om vrijdag naar Frankrijk af te reizen voor de medische keuring. Dat was toen nog wel onder de voorwaarde dat ze eruit zouden komen met Ajax en ze oog zouden hebben op een nieuwe spits. Ik ben donderdagavond naar mijn ouderlijk huis in Jisp (Noord-Holland) gereden, heb drie uurtjes geslapen en toen zat ik samen met mijn zaakwaarnemer en een jurist in de auto richting Frankrijk.'

Onduidelijkheid bij de FC

Na een rit van enkele uren kwam Sierhuis rond elf uur aan in het Franse Renne, gelegen in Bretagne. 'We zijn toen direct begonnen met de medische keuring. Dat was uiteindelijk pas om vijf uur helemaal klaar. In de tussentijd was iedereen druk bezig met alle papieren. Om tien uur 's avonds werden de laatste handtekeningen gezet en was het officieel allemaal rond.'

Natuurlijk beseft Sierhuis dat hij nog niet was uitgeleerd in de eredivisie, maar deze stap geeft hem wel de nodige zekerheid. 'Ik wist natuurlijk nog niet of FC Groningen bijvoorbeeld met me door wilde. Daar was nog geen duidelijk over gegeven. Dit geeft mij natuurlijk ook gewoon een bepaalde zekerheid voor de komende jaren.'

In Groningen heb ik veel lieve mensen ontmoet met wie ik mijn hele leven contact ga houden Kaj Sierhuis

Sierhuis heeft in Frankrijk een contract voor 4,5 jaar getekend. 'De dingen die ik in de eredivisie nog wilde leren, kan ik hier ook leren natuurlijk. Natuurlijk is dit een sprong in het diepe. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je het beste uit jezelf wilt halen, je soms zo'n sprong moet wagen. Sportief ga ik er ook mooi op voorruit. En ik ben ervan overtuigd dat ik er echt beter van ga worden.'

Hoewel Sierhuis pas net geen speler meer is van de Trots van het Noorden, kijkt hij met heel veel plezier terug op zijn tijd in Groningen. 'Ik heb me hier heel erg thuis gevoeld', begint Sierhuis. 'Als mens heb ik hier heel veel geleerd en een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In Groningen heb ik echt een prachtig jaar gehad. Ik heb veel lieve mensen ontmoet met wie ik mijn hele leven contact ga houden.'

'Mooi zakgeld'

'Alle positieve berichten op social media hebben me ook erg goed gedaan.', zegt Sierhuis. 'Mensen vinden het jammer, gunnen het me en zoveel meer positieve berichten. Dat doet me ontzettend goed. Ik kom ook graag snel weer naar Groningen om van de mensen afscheid te nemen.'

De 21-jarige vindt het mooi dat de club ook nog eens een mooi bedrag aan hem heeft overgehouden. 'Dat is al met al mooi zakgeld', zegt Sierhuis met een knipoog.

Hij vindt het nog moeilijk om te zeggen wat hij precies van zijn tijd in Frankrijk verwacht. 'Het is in ieder geval één van de grootste transfers uit de clubhistorie, dus ik denk dat ze me wel zien als iemand die de basis gaat versterken. Ik ben benieuwd wat het leven in Frankrijk met zich meebrengt. Ik ben iedereen in ieder geval heel erg dankbaar', besluit Sierhuis.

