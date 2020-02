Boer Geert is nu geen boer meer: 'Het is een keer klaar'

Hij werd vijf jaar geleden bekend als 'Boer Geert' uit Boer zoekt vrouw. Sinds vandaag is hij officeel boer-af: hij is met pensioen.

Wrak

'Ik stelde mezelf de vraag: tot hoe lang wil je doorgaan?', vertelt Geert. 'Totdat je een wrak of invalide bent? Of wil je gezond eindigen? Ik kan nu nog genieten van het leven', stelt hij. Inmiddels is Geert zeventig jaar oud. 'Het is een keer klaar.'

Het bedrijf in onder meer aardbeien in Mussel komt in handen van Hein, een van zijn voormalige werknemers. 'Ik heb er een goed gevoel bij. Hein zit vol energie, die wil ermee verder.'

Wel houdt hij zich voortaan afzijdig. 'Als ze advies vragen, kunnen ze dat krijgen. Maar het is hun pakkie-an. Ze moeten zich redden.'

Verhuizing

Op dit moment is Geert druk met klussen en inpakken. Hij verhuist van de woning bij het bedrijf naar een ander huis in de buurt. Zo nodig, helpt hij een handje op de boerderij. 'Ik wil best een dag helpen, maar ik ben wel vrij nu.'

Na meerdere mislukte liefdes na het Boer zoekt vrouw-avontuur accepteerde Geert dat hij de rest van zijn leven alleen zou blijven. Maar ook daarin zijn ontwikkelingen.

'Ik heb een vrouw ontmoet via de brieven (van Boer zoekt vrouw)', vertelt Geert. 'Misschien wordt het wel geen relatie, maar het is leuk om wat gezelschap te hebben.'

