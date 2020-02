Warming-up: PEC Zwolle - FC Groningen

Danny Buijs: 'Romano gaat spelen, daar hebben we alle vertrouwen in'

Het was een knotsgekke laatste dag van de transferwindow voor FC Groningen vrijdag. Vlak voor het sluiten van de markt werd de komst van huurling Daishwan Redan van Herta BSC bevestigd en werden de laatste handtekeningen gezet omtrent de deal met Kaj Sierhuis.

Er was in de winterse transferperiode volop belangstelling voor spelers van FC Groningen, maar tot nu toe is alleen Kaj Sierhuis ook daadwerkelijk vertrokken. De verwachting is dat de transfer van verdediger Samir Memisevic ook snel doorgang vindt.

De Bosniër verkast naar China en wil zo snel mogelijk aansluiten bij zijn nieuwe club. Momenteel is die club op trainingskamp in Japan en daar zal Memisevic dan ook zijn handtekening onder een lucratief contract gaan zetten.

De window heeft er wel voor gezorgd dat Romano Postema in ieder geval tegen PEC Zwolle de eerste spits is. De nu nog zeventienjarige aanvaller uit de jeugdopleiding maakt vanavond dan ook zijn debuut in de basis. Tot nu toe speelde de in Groningen geboren aanvaller zeventig minuten in het eerste elftal van de Trots van het Noorden.

De spits scoorde nog niet, maar is dat vanavond wel van plan. 'Ik word het liefst in de diepte aangespeeld', vertelde hij vrijdag. 'Tegen Zwolle wil ik graag mijn eerste doelpunt voor FC Groningen maken.'

De vorm: FC Groningen

De ploeg van Danny Buijs is op dit moment vier eredivisiewedstrijden op rij ongeslagen. Na de winterstop werd er in een dodelijke saaie wedstrijd tegen FC Twente gelijkgespeeld (0-0) en vorige week werd er tegen Ajax knap met 2-1 gewonnen.

Toch is het de vraag wie vanavond voor FC Groningen gaat scoren. Topscoorder Kaj Sierhuis (zes goals) is dus vertrokken en de spoeling qua potentiële goals is op dit moment dun. Er werd door de FC nog maar 23 keer gescoord, maar daar staat tegenover dat de verdediging dik in orde is. FC Groningen kreeg slechts negentien treffers tegen. Alleen de AZ-doelman hoefde minder vaak te vissen.

De vorm: PEC Zwolle

De Blauwvingers pakten vorige week een knap resultaat tegen Willem II. Toch staat PEC nog steeds vlakbij de gevarenzone in de eredivisie. Op dit moment staat Zwolle op een 'veilige plek', maar ADO heeft slechts twee punten minder. PEC heeft de punten dus ook heel hard nodig.

Dat gaat in ieder geval gebeuren zonder Thomas Bruns en Illias Bel Hassani. Beide spelers, ook oud-FC Groningen, vertrokken in de transferwindow bij de club van John Stegeman. Thomas Lam en Kenneth Paal zijn geschorst.

Waar moeten we op letten?

Vanavond zullen alle ogen gericht zijn op Romano Postema. De jongeling mag voor het eerst zijn opwachting in de basis maken en heeft daar maar wat veel zin in. Hij scoorde nog niet voor FC Groningen, maar wil daar tijdens zijn basisdebuut graag verandering in brengen. Mocht Samir Memisevic nog invallen dan zijn dat waarschijnlijk zijn laatste minuten in het shirt van FC Groningen.

Historie

FC Groningen en PEC Zwolle speelden zeventien keer in eredivisieverband in Zwolle tegen elkaar. Tien keer won FC Groningen, twee keer eindigde de wedstrijd in een gelijkspel en vijf keer was Zwolle de winnaar.

FC Groningen Live

PEC Zwolle – FC Groningen begint om 20.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 20.30 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Wim Masker is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de website en in de app.

Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson en Mo El Hankouri zijn geblesseerd.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen (4-4-2): Padt; Zeefuik, Te Wierik, van Hintum, Warmerdam; Matusiwa, Van Kaam, Schreck, Lundqvist; Postema en Asoro.