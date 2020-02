Slor over zijn debuut: 'Dit is een droom die uitkomt'

FC Groningen-coach Danny Buijs had zwaar de pee in na de 1-0 nederlaag van zijn ploeg tegen PEC Zwolle. 'Ik ben teleurgesteld want deze nederlaag is onnodig.'

'Door dramatisch verdedigen twee minuten voor rust verliezen we deze wedstrijd,' was de analyse van Buijs. 'We doen het onszelf aan vandaag, verzuimen na de tegenslag om gelijk te maken.'

Fout

Bij de tegengoal ging het helemaal fout voor de gasten. 'Dan gaat het ook om beleving, drive en lef. Zorgen dat jij eerder bij de bal bent. Dat lieten we na. De tweede helft vond ik ons veldspel beter, maar we waren zo matig aan de bal in de beslissende fase.'

Schiet jezelf in de voet

'Ik vond dat de 1-1 nog verdiend was geweest. Toch schiet je jezelf vanavond zo onnodig in de voet door zo'n achterlijk verdedigde corner. Ik vind niet dat het ons aan stootkracht voorin ontbreekt. Ons veldspel moet beter,' besluit een getergde Buijs.

Verwijt

Doelman Sergio Padt verweet zichzelf de tegengoal. 'Ik ben altijd kritisch op mezelf, het kan altijd beter. Ik belandde in niemandsland, dat kan je wel zeggen. Het was ook heel druk voor mij en of ik de bal had tegengehouden als ik op de lijn was gebleven kan je niet zeggen, dat is achteraf.'

Jaloers

'Dit zijn lastige ballen. Verder had ik weinig te doen. Bij Zwolle klopte alles vandaag, daar was ik best een beetje jaloers op. Wij waren aan de bal niet altijd even secuur en hebben te weinig kansen weten af te dwingen.'

Debutant Slor

Kian Slor mocht op 17-jarige leeftijd zijn debuut maken voor FC Groningen en was met een schot op de paal in blessuretijd nog heel dichtbij de gelijkmaker. 'Dit is een droom die uitkomt. Ik zat vandaag voor de derde keer op de bank en mocht er nu in. Supermooi.'

Voetbalfamilie

Slor komt uit een echte voetbalfamilie. Zijn vader speelde ook voor de FC en broertje zat in de jeugdopleiding. 'Thuis kijken en volgen we alles.' De attractieve buitenspeler baalde dat zijn inzet op de paal belandde.

Snelle buitenspeler

'Ik raakte de bal goed, voor de stuit. Jammer dat die bal er niet ingaat.' Wat is Slor voor een speler?. 'Ik ben een snelle buitenspeler met een goede actie en veel dreiging voor de goal. Het is voor mij een prachtige avond,' besluit de debutant.

