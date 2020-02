'Ongekend bedrag' ingezameld in Bedum voor strijd tegen kanker

Zaterdagmiddag staat Klaes Hoekstra, voorzitter van de Bedumer Winterloop, bij de finish van de winterloop en wil het liefst elke deelnemer een hand en een persoonlijk bedankje geven. Van die ene euro tot honderd euro. Het maakt voor Hoekstra niet uit. 'Elk bedrag verdient een duim een omhoog', zegt Hoekstra.

Klaes Hoekstra, voorzitter van de Bedumer Winterloop



De sponsorloop is tien jaar geleden opgezet door de toen nog plaatselijke bakker Klaes Hoekstra, in samenwerking met de Loopgroep Bedum. Hoekstra verloor zijn vrouw aan kanker, voelde zich machteloos en kwam in actie.

'Ongekend! Elk jaar denken we weer dat het plafond wel is bereikt. Geweldig dat we er elk jaar toch weer overheen gaan', zegt Hoekstra. De sponsorloop haalde tien jaar geleden 13.000 euro op. 'Dat vonden we toen prachtig. We zijn gegroeid door te vernieuwen. Zo hebben we dit jaar ook weer wat activiteiten erbij georganiseerd. Waaronder de wandeltochten. Het is allang geen sponsorloop meer.'

Tranen

Hoekstra raakt geëmotioneerd als elf dames gezamenlijk over de finish komen, van wie sommigen de strijd tegen kanker hebben gewonnen en anderen er nog steeds tegen strijden. Zij hebben meegedaan aan de nieuwe wandeltocht van 12,5 kilometer die dit jaar voor het eerst is uitgezet.

'De dames raken mij', zegt de organisatior. 'Dat ze dit met elkaar doen.' De vrouwen hebben 12.735 euro opgehaald met hun wandeltocht. 'Fantastisch toch! Als ik ze zo met elkaar over de finish zie komen, dan ben ik ook in tranen', vertelt Hoekstra. Hij geeft de dames een bloemetje als bedankje.

'Niemand had kunnen bedenken dat dit een groot evenement zou worden, dat gedragen zou worden door iedereen. Ik ben heel trots op alle mensen die hieraan bijgedragen hebben. Zowel de deelnemers, de mensen die allerlei acties georganiseerd hebben, maar ook op alle vrijwilligers en het bestuur', vertelt Hoekstra.

De acties beperken zich niet alleen maar meer tot Bedum. Diverse dorpen uit de omgeving hebben ook activiteiten opgezet om geld in te zamelen voor de Bedumer Winterloop.

Het evenement is uitgegroeid tot één van de grootste goede doelen actie in de provincie. Behalve de sponsorloop is er ook een twaalf uur durend volleybaltoernooi gehouden, een spinningmarathon, benefietdiners, zwemestaffette en in hotel 't Gemeentehuis knipte een groep kappers 24 uur lang voor het goede doel.

Moe maar voldaan

Geralda Noorlag en Esther Fokkens zijn al urenlang bezig in de zogeheten knipstube. Ze zijn zien er nog fris uit. Dat ze al bijna 24 uur bezig zijn is dus niet te zien. Wel te horen. 'Ja, ik ben mijn stem kwijt', zegt Esther met een schorre stem. 'Dat komt omdat je toch een praatje met de klant wil maken. En dat 24-uur lang.'

'Het was weer fantastisch om te doen', zegt Geralda Noorlag. Ze is wel moe maar de gezelligheid van de klanten heeft haar op de been gehouden. 'Mensen die zo binnenlopen voor een praatje. Je aanmoedigen. Iets te eten brengen. Gebak. Het was heel leuk.' Uiteindelijk knippen de dames samen met hun collega's een bedrag van 14.000 euro bij elkaar. Vorig jaar was dat 12.000 euro.

Alle bedragen zijn bij elkaar opgeteld en heeft geleid tot een nieuw record. 'Iedereen heeft wel te maken gehad met kanker. En daar moeten we wat aan doen. Met dit bedrag kan de strijd tegen kanker verder gevoerd worden', zegt Klaes. Op de website van de Bedumer Winterloop is te lezen naar welke projecten van het UMCG Kanker Researchfonds het geld toe gaat.

Het opgehaalde bedrag kan nog verder oplopen omdat er nog geld gestort kan worden en er nog steeds een online veiling loopt.

Lees ook:

- Kappers knippen 24 uur lang voor goede doel: 'Wel op eigen risico'

- Hoe de Bedumer Winterloop kanker bespreekbaar maakt