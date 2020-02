Groningse fotograaf grijpt naast Zilveren Camera

Veenstra vertelde onlangs nog in Noord Vandaag over zijn nominatie (Foto: RTV Noord)

De Groningse fotograaf Siese Veenstra is er niet in geslaagd de Zilveren Camera 2019 te winnen.

Veenstra maakte kans met zijn foto van het boerenprotest op het Martinikerkhof in Groningen. Hij won daarmee in de categorie Nieuws Nationaal (enkel). Samen met de winnaars in veertien andere categorieën dong hij mee voor de 'overall' prijs, de Canon Zilveren Camera.



Eddy van Wessel

Maar die kende de jury toe aan oorlogsfotograaf Eddy van Wessel, die een fotoserie in zwart-wit maakte over IS-families op de vlucht in Syrië. Het is al de derde keer dat Van Wessel de Zilveren Camera wint. Volgens de jury is diens werk van 'ongekend niveau'.



Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden.

